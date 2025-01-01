edición general
4 meneos
10 clics
Hallan en Atapuerca el registro más antiguo de fauna glacial en la península ibérica

Hallan en Atapuerca el registro más antiguo de fauna glacial en la península ibérica

Se trata de un diente de reno con una antigüedad de entre 243.000 y 300.000 años, que indica la intensidad de las condiciones glaciales de este periodo al sur de Europa.

| etiquetas: atapuerca , registro , fauna glacial , penínsua
3 1 0 K 33 cultura
2 comentarios
3 1 0 K 33 cultura
#2 Madmaxi *
Pa lla vamos otra vez...
0 K 6

menéame