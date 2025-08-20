Hallan un artefacto incendiario que provocó un incendio en el monte de Laza  

Los vecinos de la aldea de Retorta, en Laza, Ourense, se encontraron este lunes con un artefacto incendiario durante tareas de control de un incendio forestal. A unos 300 metros del núcleo original, se desató un nuevo fuego, que fue apagado con rapidez. Después durante labores de supervisión fue cuando los voluntarios se toparon con el artilugio. La herramienta consiste en un aerosol con mecha, unido a un alambre sujeto a un contrapeso, creado supuestamente para ser tirado por un vehículo.