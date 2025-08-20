edición general
20 meneos
76 clics
Hallan un artefacto incendiario que provocó un incendio en el monte de Laza

Hallan un artefacto incendiario que provocó un incendio en el monte de Laza  

Los vecinos de la aldea de Retorta, en Laza, Ourense, se encontraron este lunes con un artefacto incendiario durante tareas de control de un incendio forestal. A unos 300 metros del núcleo original, se desató un nuevo fuego, que fue apagado con rapidez. Después durante labores de supervisión fue cuando los voluntarios se toparon con el artilugio. La herramienta consiste en un aerosol con mecha, unido a un alambre sujeto a un contrapeso, creado supuestamente para ser tirado por un vehículo.

| etiquetas: artefacto incendiario , retorta , laza , incendio , aerosol , mecha , contrapeso
16 4 0 K 317 actualidad
14 comentarios
16 4 0 K 317 actualidad
Comentarios destacados:    
#10 chisqueiro
#3 Hijosdeputa incendiarios los ha habido siempre y los seguirá habiendo. Sin cambio climático podrían ser más fáciles de controlar. El cambio climático agrava el problema. Que no es tan difícil…
2 K 38
Imag0 #5 Imag0
Cuando echas buen verano de festival en festival :-> :-> :->  media
2 K 36
obmultimedia #11 obmultimedia
#5 y todos festivales muy patrióticos
0 K 11
pedrobotero #7 pedrobotero
#3 pero no serían tan devastadores como son y serán de ahora en adelante.
2 K 33
pablisako #8 pablisako
#7 Últimamente, los medios de comunicación nos dicen que todo ocurre por primera vez desde que hay registros. Traigo aquí un pavoroso incendio de magnitudes inimaginables que ocurrió en la meseta norte en el año 949.
www.youtube.com/watch?v=1O3MXvw6HAQ
1 K -2
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Es que no limpiáis los ríos en invierno y, claro, luego aparece lo que aparece
0 K 10
#13 Alcalino
#3 el hecho principal es el cambio climáticos.

Porque pirómanos hemos tenido desde siempre, desde que tengo memoria.

Pero la diferencia de los incendios de hace 30 años, a los de ahora, es el cambio climático.
0 K 10
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Es necesario cambiar la legislación y pensar esto como lo que es, terrorismo. Y el escarnio público
0 K 8
ChatGPT #1 ChatGPT
Artefactos incendiarios que pone ahí el señor cambio climático.
4 K -2
#2 chisqueiro
#1 Que una gran parte de los incendios sean provocados no quita que sus consecuencias se vean agravadas por el señor cambio climático.
5 K 62
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 pero cuál es el hecho principal? El cambio climático o los hijosdeputa incendiarios?

Con cambio climático y sin incendiarios habría muchísimos menos incendios.

Con incendiarios y sin cambio climático habría muchísimos incendios
4 K -3
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero *
#_3 pero cuál es el hecho principal?

Haces bien en preguntar algo así de irrelevante. Si te obligamos a tener que considerar dos factores a la vez, lo mismo el siguiente incendio lo produces tú por sobrecalentamiento craneal.

CC #2, que el amigo me tiene ignorado.
0 K 11
#12 Alcalino
#1 Otro cuñado que cree que la solución para evitar los incendios es poner a securitas direct a vigilar los montes.
0 K 10
sotillo #14 sotillo
#1 Mucha etiqueta de salchichón “La española “ en esa foto
0 K 11

menéame