Hallan un artefacto incendiario que provocó un incendio en el monte de Laza  

Los vecinos de la aldea de Retorta, en Laza, Ourense, se encontraron este lunes con un artefacto incendiario durante tareas de control de un incendio forestal. A unos 300 metros del núcleo original, se desató un nuevo fuego, que fue apagado con rapidez. Después durante labores de supervisión fue cuando los voluntarios se toparon con el artilugio. La herramienta consiste en un aerosol con mecha, unido a un alambre sujeto a un contrapeso, creado supuestamente para ser tirado por un vehículo.
www.youtube.com/watch?v=1O3MXvw6HAQ
Porque pirómanos hemos tenido desde siempre, desde que tengo memoria.
Pero la diferencia de los incendios de hace 30 años, a los de ahora, es el cambio climático.
Con cambio climático y sin incendiarios habría muchísimos menos incendios.
Con incendiarios y sin cambio climático habría muchísimos incendios
Haces bien en preguntar algo así de irrelevante. Si te obligamos a tener que considerar dos factores a la vez, lo mismo el siguiente incendio lo produces tú por sobrecalentamiento craneal.
CC #2, que el amigo me tiene ignorado.