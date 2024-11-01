Halladas ocho cabezas humanas en sacos en Ecuador

La Policía de Ecuador ha informado del hallazgo en la madrugada del sábado de ocho cabezas en sacos de yute en una carretera del cantón de Naranjal, provincia de Guayas, en el centro de la costa ecuatoriana. Los restos humanos estaban en el kilómetro 66 de la carretera, según el aviso recibido en el teléfono de emergencia. En la escena también se hallaron panfletos con la frase "Prohibido robar", por lo que se especula con un móvil intimidatorio, informa la cadena de televisión Ecuavisa.