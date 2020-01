Hakan Sukur, de leyenda en Turquía a huir a EE UU para ser conductor de Uber

La vida del legendario delantero turco Hakan Sukur ha dado un giro radical desde que colgara las botas en 2008, cuando jugaba en el Galatasaray. Sukur llegó a ser el máximo goleador de la historia de su selección pero ahora reside en Estados Unidos, tras sufrir una persecución política que ha convertido su vida en un infierno. Ahora trabaja como conductor de Uber y vende libros porque "no me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo".