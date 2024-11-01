HackyFi, el nuevo Tamagotchi para hackers basado en Raspberry Pi alternativo a Flipper Zero

Peligro en el puerto USB-C: el HackyFi puede tomar el control de tu PC o móvil solo con conectarlo. Descubre cómo funciona este dispositivo y cómo protegerte de ataques autónomos. El HackyFi es un nuevo dispositivo basado en Raspberry Pi que funciona como un Tamagotchi para hackers, alternativo al Flipper Zero, capaz de tomar control de PCs o móviles al conectarse vía USB-C; se advierte sobre sus riesgos y la necesidad de protegerse de ataques autónomos.