Un hacker burló la seguridad del chatbot de inteligencia artificial de Anthropic para llevar a cabo una serie de ataques contra agencias del Gobierno mexicano, lo que resultó en el robo de un enorme volumen de información sensible de contribuyentes y votantes, según investigadores en ciberseguridad. El usuario desconocido de Claude escribió indicaciones en español para que el chatbot actuara como un hacker de élite: encontrara vulnerabilidades en redes gubernamentales, escribiera scripts para explotarlas y determinara cómo automatizar el robo