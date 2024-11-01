El hacker que robó 10 GB de datos de la web del PSOE es un menor de 17 años

el hacker Embl aseguró que no pretendía hacer negocio con los 10 GB de datos que robó, sino llamar la atención sobre la corrupción. Pero eso no es una excusa para hackear y robar datos de una entidad privada. Al tratarse de un menor de edad, el caso ha pasado a manos de la Fiscalía de menores. Habrá una condena acorde con su edad, pero no se espera que sea demasiado severa. Que un hacker de 17 años haya sido capaz de robar datos personales de empleados y militantes de un partido político como el PSOE, demuestra la poca seriedad
Pero parece que no son menores y son responsables de sus actos.