Hackea el Facebook de un barco de guerra de EE.UU. para transmitir partidas de "Age of Empires" y aburre a todos por jugar tan mal

Un desconocido logró hacerse con el acceso a la página oficial en Facebook del buque de guerra estadounidense USS Kidd y bloquear a sus administradores, y desde la noche del domingo estuvo transmitiendo varias horas de partidas del juego 'Age of Empires' a través de ese perfil. La Marina perdió el control y no pudo hacer nada más que observar cómo una persona no autorizada publicaba contenido no autorizado. El 'hacker' compartió al menos seis en vivos del clásico juego de estrategia y su actividad se detuvo al siguiente día, el 4 de octubre.