Haciendo un "Chozo del resinero". Refugio natural en el monte  

Las jornadas de los resineros en el monte eran muy largas y duras, por ello su descanso en la noche era fundamental. Para ello, los resineros construían con ramas y troncos unos chozos para dormir durante la noche cerca del lugar donde realizaban su labor de la resinación. En el año 2002 conocí en primera persona cómo se construía este refugio natural paso a paso en Hontoria del pinar (Burgos). Producido por Eugenio Monesma.