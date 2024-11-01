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¿Qué hacen Pink Floyd y Genesis en el castillo de Santa Bárbara de Alicante?

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La fortaleza reabre su temporada de exposiciones con un paseo visual por las 50 portadas de los discos de rock sinfónico que cambiaron la historia del género.

| etiquetas: rock sinfónico , rock progresivo , portadas de discos , alicante
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