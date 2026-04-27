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¿Qué hacemos con tanta caca de paloma en las calles? Usarla como abono no parece buena idea

¿Qué hacemos con tanta caca de paloma en las calles? Usarla como abono no parece buena idea

Aunque por su composición los excrementos de estas folloneras aves urbanas serían un buen fertilizante, hay factores logísticos y sanitarios que lo desaconsejan. En Francia lo han probado en plantas de tomates

| etiquetas: palomas , excrementos
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12 comentarios
6 1 0 K 72 actualidad
vviccio #6 vviccio
#3 Si alimentas animales en libertad lo que haces es aumentar su población y que dependan de los humanos para su alimentación como si fueran aves de corral. Lo ideal es que los animales en libertad sigan siendo libres sin depender de ningún humano.
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mikhailkalinin #10 mikhailkalinin
#6 Estoy de acuerdo. Pero creo que subestimas la naturaleza. Deja a los pajaritos cagar tranquilos. De hecho, tienen una intencion instintiva y arcana en el tema de depositar las heces.
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obmultimedia #12 obmultimedia
#6 anda, lo mismo que a la extrema derecha, le han dado tanto de comer ya es una plaga peligrosa.

:calzador: :calzador: :-D
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Ashark #9 Ashark
Visto el artículo. Mis viejos decían que sin palomar, las hortalizas serán mediocres. Pero claro, no es lo mismo sacarlo con la pala de tu propio palomar que de la calle. Estará trufado de porquería, virus, bacterias, metales pesados... además de estar esparcido. Recolección difícil, riesgo sanitario, baja rentabilidad, etc.
Es miles de veces más cómodo, limpio y barato sintetizar la urea en cantidades industriales a partir de gas natural. Ahora bien, si la guerra sigue...
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#8 Pitchford
No hay que darlas de comer. Que coman lo que encuentren y no serán una plaga.
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
La palomina, el excremento de paloma, es un excelente abono. Empiezo a estar un poco harto de la columbofobia y me parece injusta.
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vviccio #2 vviccio
#1 Hay el mal de diógenes y el mal de los que dan-de-comer-a-las-palomas que no se como se llama.
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#2 Sensatez.
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#4 UnaPersonaCualquiera *
#1 Los excrementos de paloma transmiten enfermedades muy peligrosas para humanos y perros. Cada vez se ven mas acumulaciones de excementos de paloma en la calles, es asqueroso, parece un gallinero.
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mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
#4 Media castilla habr'ia sucumbido por eso. Mi familia tiene palomar, hemos comido pichones como montones de generaciones. En Muchas fortalezas habia palomar por la misma razon, incluyendo Mashada.. Vete a la porra.
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powernergia #11 powernergia
#4 En que a ti un gallinero te parezca asqueroso no demuestra que "los excrementos de paloma transmiten enfermedades" que no es más que una suposición.

#1
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ronko #7 ronko
Guano (palomina si es de paloma)
Shikaka. Consiga el juego completo.  media
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menéame