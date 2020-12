¿Hace falta recibir un libro en media hora? La pinza que estrangula a las librerías españolas

Mientras Casa del Libro llega a un acuerdo con Glovo para repartir en 30 minutos y Amazon prosigue su agresiva expansión, las pequeñas librerías asediadas saltan a la red. "Seguramente nos estamos volviendo muy locos con el concepto de inmediatez. No podemos tener todo de manera inmediata. Eso sería una locura y no es sostenible. Hay que valorar el concepto del transporte, no solo el trabajador que lo lleva sino si podemos reducir la huella ecológica. Si ahora se entrega en treinta seguro que podemos entregarlo en 15 minutos"