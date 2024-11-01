Hace 85 años la Dama de Elche volvió a España a cambio de obras de Goya, Greco y Velázquez

El Gobierno franquista lo publicitó como si fuera un rescate o una devolución, pero lo cierto es que fue un importante intercambio de piezas artísticas de gran valor: el retrato de Mariana de Austria, de Velázquez; un Greco “a escoger” y una porción de la tienda de campaña de Francisco I cuando fue capturado por Carlos I en la batalla de Pavía (1525).