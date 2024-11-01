edición general
Hace 85 años la Dama de Elche volvió a España a cambio de obras de Goya, Greco y Velázquez

Hace 85 años la Dama de Elche volvió a España a cambio de obras de Goya, Greco y Velázquez

El Gobierno franquista lo publicitó como si fuera un rescate o una devolución, pero lo cierto es que fue un importante intercambio de piezas artísticas de gran valor: el retrato de Mariana de Austria, de Velázquez; un Greco “a escoger” y una porción de la tienda de campaña de Francisco I cuando fue capturado por Carlos I en la batalla de Pavía (1525).

Fedorito #1 Fedorito *
Y claro volvió a Madrid, se llama la Dama de Elche por que ese es su lugar de origen y donde debería estar.
TripleXXX #2 TripleXXX
Leí hace tiempo que era un timo de la época, no sé si sería verdad.
#3 unocualquierax
#2
La autenticidad de la Dama de Elche (siglo V a.C.) está confirmada científicamente, principalmente por el análisis de sus pigmentos y materiales. Estudios del CSIC en 2005 encontraron policromía antigua (rojo en labios, cuello y tocado) con minerales de la época, demostrando que no es una falsificación moderna. Además, la caliza, el estilo y la cavidad trasera para restos funerarios coinciden con la cultura ibérica.

Claves para su autenticidad:
Análisis de Pigmentos (Policromía): Estudios…   » ver todo el comentario
