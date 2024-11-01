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Habrá guerra

Habrá guerra

Trump no abandonará la OTAN: no se entrega lo que se domina, se necesita y, al final, conviene a los intereses de los EE. UU. Seguirá en su juego de amenazar, engañar, maltratar y despreciar a unos aliados serviles. No lo seguirán en todas sus iniciativas porque no pueden hacerlo, porque aún no se han creado las condiciones para legitimar ante las poblaciones los costes en vidas y recursos de las guerras de agresión al servicio de intereses de una potencia en declive. Trump, simplemente espera que los demás pongan los muertos y él obtenga la

| etiquetas: guerras de eeuu , carne de cañón , otan
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3 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
#1 tierramar *
EEUU y los políticos traidores europeos ,están preparando una guerra contra Rusia, y China. Necesitan engañar a la población para crear un ejercito europeo; y en esto están Sanchez, haiendose pasar por pacifista, en su discurso para ganarse al electorado de izquierdas, pero contribuyendo activamente y financieramente en las guerras de Ucrania y Iran. No nos dejemos engañar porque los que saldriamos perdiendo somso la población www.meneame.net/story/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-producir Sánchez firma un convenio para producir armas con Ucrania y una subvención de mil millones al gobierno de Zelenski
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#2 tierramar
El enemigo no es ni Rusia ni China son los politcos europeos y estadounidenses contra la población europea y americana también, usan sus impuestos en armas, y a sus soldados de carne de cañon para benficio de las empresas armamentistas
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#3 tierramar *
Y compatriotas alerta: si el proximo gobierno lo conformarían, PPSOE o PPVOX estos nos meten en la guerra. PPSOE son los partidos que han aprobado el rearme y han hablado de la mili y del ejercito europeo, la defensa que tenemos la poblacion, para que los ricos no nos utilicen como carne de cañon en sus guerras, es negarnos a crear el ejercito europeo
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menéame