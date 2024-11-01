Habrá guerra

Trump no abandonará la OTAN: no se entrega lo que se domina, se necesita y, al final, conviene a los intereses de los EE. UU. Seguirá en su juego de amenazar, engañar, maltratar y despreciar a unos aliados serviles. No lo seguirán en todas sus iniciativas porque no pueden hacerlo, porque aún no se han creado las condiciones para legitimar ante las poblaciones los costes en vidas y recursos de las guerras de agresión al servicio de intereses de una potencia en declive. Trump, simplemente espera que los demás pongan los muertos y él obtenga la