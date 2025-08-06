edición general
27 meneos
57 clics

Habla Esteban, el anciano al que tres jóvenes reventaron la mandíbula a patadas en Parla: "Me tiraron al suelo porque no les daba mi cartera... Pero no les entendía porque hablaban árabe"

Con la cara visiblemente amoratada, sobre todo en la zona maxilar y el cuello, Esteban (67 años) habla despacio. Todavía no puede vocalizar la totalidad de las palabras.

| etiquetas: agresión , en , parla
23 4 5 K 79 actualidad
18 comentarios
23 4 5 K 79 actualidad
Pertinax #13 Pertinax *
#12 Pues vas a tener razón. Lástima que me haya dado cuenta tarde. Perdona.
2 K 42
oghaio #14 oghaio
#13 Nada, hombre. La verdad es que acabo de verlo, iba a borrar la mía. Un placer conversar con gente educada.
2 K 42
Pertinax #15 Pertinax
#14 Compensado en otras.
0 K 20
#7 CastrilloP *
Pero el drama drama es que en Jumilla no les dejen, gratis por supuesto, el polideportivo a los musulmanes (con pito) para celebrar sus prácticas religiosas

La izquierda española cometiendo punto por punto los errores de la izquierda francesa
Continuar así por favor

En Cataluña en las ultimas elecciones PP y VOX sumaron 26 escaños y 19% del voto. Más que el 13% de ERC y acercándose al 20% de Puchi

Récord de la derecha españolista en 45 años de democracia

Estáis consiguiendo que hasta en…   » ver todo el comentario
5 K 35
ErgunLumalii #16 ErgunLumalii *
#7 no es que comentan errores, es que su estrategia de siempre no es básicamente solucionar problemas, sino:

- llevar EN TODO la contraria a la derecha
- hacerse con una potencial masa de votantes, aunque no representen ni de lejos los valores de las izquierda (además de los votontos de toda la vida)

Lo peor para ellos es que llevar por sistema la contraria les lleva a cometer errores muy de bulto (como este), y que ganando algunos votantes, como inmigrantes de primera o segunda generación, pierden a muchos otros desengañados que pensaban que nunca votarían partidos de derechas
1 K 16
#6 tpm1 *
¡La de casos así que ha habido a lo largo de la historia por malentendidos idiomáticos y culturales! Estoy seguro que los pobres chavales lo que querían es ingresarle su parte correspondiente de la pensión en la cartera. Y negarte a ello se puede ver como una gran ofensa en muchas culturas.
1 K 21
Pertinax #3 Pertinax *
Accesible en modo lectura.
0 K 20
Pertinax #10 Pertinax *
#8 Creo que has visto mal, ve a mi meneo. Lo han actualizado. Así que esperaré 15 minutos a crujírtela, como muestra de buena voluntad. :troll:
0 K 20
oghaio #12 oghaio
#10 En serio: da error. Dice que "el video no está disponible. El usuario que subió este video lo ha retirado", compruébalo...
0 K 19
TomCollins #9 TomCollins *
¿Por qué sabe que era árabe lo que le hablaban si es un idioma que no entiende?
0 K 11
#11 CastrilloP
#9 como lo escuchamos cada día en nuestras calles se nos va haciendo el oído y sabemos que no es estonio

Es lo que tiene convertir los barrios en una mezcla de Marrakech y Tegucigalpa

Que tenemos ahora amplios conocimientos en árabe, islam, reggaeton y culos gordos en mallas apretadas
2 K 16
#18 Ovidio
#9 Por la misma razón que yo no sé ni árabe, ni francés ni portugués, pero sé distinguir esos tres idiomas si los oigo
0 K 6
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Komando kalimoxo, a trabajar!!
3 K 10
oghaio #4 oghaio
#1 Pues lo siento, pero voy a votar sensacionalista, por llamar anciano a un jovencito de 67 años :troll:
1 K 28
Pertinax #5 Pertinax *
#4 ¡Y lo has hecho! xD
Pues venga, me iba a callar, pero ve descartando esta, que es dupe. La subí yo. :troll:
www.meneame.net/story/agricultores-franceses-expulsan-tierras-decenas-
1 K 32
oghaio #8 oghaio *
#5 Pues justo iba a hacerlo, pero acabo de ver que el video que tú subiste lo han eliminado: www.meneame.net/m/actualidad/agricultores-enojados-contra-viajeros-sit o sea que la tuya es errónea :troll:
0 K 19
#17 tpm1 *
Equivocado
0 K 9
#2 sald64059
Hijos de puta
0 K 8

menéame