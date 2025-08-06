·
4145
clics
La televisión India ridiculiza a la Casa Blanca [ENG]
3217
clics
Las imágenes aéreas que muestran la magnitud de la destrucción en Gaza y que el gobierno de Israel no quiere que los periodistas filmen
3257
clics
Leonardo Dantés, el extremeño que pasó de letrista de prestigio a bufón televisivo a raíz del fenómeno del ‘tamarismo’
2616
clics
TVE sorprende con la aparición especial de Pedro Piqueras en 'Mañaneros', que opina así sobre la inmigración
3249
clics
No, Thanks! Una app para consumir con conciencia
Habla Esteban, el anciano al que tres jóvenes reventaron la mandíbula a patadas en Parla: "Me tiraron al suelo porque no les daba mi cartera... Pero no les entendía porque hablaban árabe"
Con la cara visiblemente amoratada, sobre todo en la zona maxilar y el cuello, Esteban (67 años) habla despacio. Todavía no puede vocalizar la totalidad de las palabras.
etiquetas:
:
agresión
en
parla
23
4
5
K
79
actualidad
18 comentarios
#13
Pertinax
#12
Pues vas a tener razón. Lástima que me haya dado cuenta tarde. Perdona.
2
42
#14
oghaio
#13
Nada, hombre. La verdad es que acabo de verlo, iba a borrar la mía. Un placer conversar con gente educada.
2
42
#15
Pertinax
#14
Compensado en otras.
0
20
#7
CastrilloP
Pero el drama drama es que en Jumilla no les dejen, gratis por supuesto, el polideportivo a los musulmanes (con pito) para celebrar sus prácticas religiosas
La izquierda española cometiendo punto por punto los errores de la izquierda francesa
Continuar así por favor
En Cataluña en las ultimas elecciones PP y VOX sumaron 26 escaños y 19% del voto. Más que el 13% de ERC y acercándose al 20% de Puchi
Récord de la derecha españolista en 45 años de democracia
Estáis consiguiendo que hasta en…
» ver todo el comentario
5
35
#16
ErgunLumalii
#7
no es que comentan errores, es que su estrategia de siempre no es básicamente solucionar problemas, sino:
- llevar EN TODO la contraria a la derecha
- hacerse con una potencial masa de votantes, aunque no representen ni de lejos los valores de las izquierda (además de los votontos de toda la vida)
Lo peor para ellos es que llevar por sistema la contraria les lleva a cometer errores muy de bulto (como este), y que ganando algunos votantes, como inmigrantes de primera o segunda generación, pierden a muchos otros desengañados que pensaban que nunca votarían partidos de derechas
1
16
#6
tpm1
¡La de casos así que ha habido a lo largo de la historia por malentendidos idiomáticos y culturales! Estoy seguro que los pobres chavales lo que querían es ingresarle su parte correspondiente de la pensión en la cartera. Y negarte a ello se puede ver como una gran ofensa en muchas culturas.
1
21
#3
Pertinax
Accesible en modo lectura.
0
20
#10
Pertinax
#8
Creo que has visto mal, ve a mi meneo. Lo han actualizado. Así que esperaré 15 minutos a crujírtela, como muestra de buena voluntad.
0
20
#12
oghaio
#10
En serio: da error. Dice que "el video no está disponible. El usuario que subió este video lo ha retirado", compruébalo...
0
K
19
#9
TomCollins
¿Por qué sabe que era árabe lo que le hablaban si es un idioma que no entiende?
0
11
#11
CastrilloP
#9
como lo escuchamos cada día en nuestras calles se nos va haciendo el oído y sabemos que no es estonio
Es lo que tiene convertir los barrios en una mezcla de Marrakech y Tegucigalpa
Que tenemos ahora amplios conocimientos en árabe, islam, reggaeton y culos gordos en mallas apretadas
2
K
16
#18
#9
Por la misma razón que yo no sé ni árabe, ni francés ni portugués, pero sé distinguir esos tres idiomas si los oigo
0
6
#1
Macnulti_reencarnado
Komando kalimoxo, a trabajar!!
3
K
10
#4
oghaio
#1
Pues lo siento, pero voy a votar sensacionalista, por llamar anciano a un jovencito de 67 años
1
K
28
#5
Pertinax
#4
¡Y lo has hecho!
Pues venga, me iba a callar, pero ve descartando esta, que es dupe. La subí yo.
www.meneame.net/story/agricultores-franceses-expulsan-tierras-decenas-
1
K
32
#8
oghaio
#5
Pues justo iba a hacerlo, pero acabo de ver que el video que tú subiste lo han eliminado:
www.meneame.net/m/actualidad/agricultores-enojados-contra-viajeros-sit
o sea que la tuya es errónea
K
19
#17
tpm1
Equivocado
K
9
#2
sald64059
Hijos de puta
K
8
