UN HABITANTE DE LAS NUBES - Iustración y cuento de Oswaldo Mejía

En realidad, Javier Quintana, era un recalcitrante inconforme con su contexto y realidad, eso lo impulsaba amostrarse como un innovador constante y vehemente. La multiplicidad de sus conocimientos autodidactas en Arquitectura, alquimia, biología, matemáticas, física, e ingeniería, lo facultaban como un visionario muy adelantado a su tiempo.



Javier Quintana había pasado los últimos años dedicado a la observación del vuelo de las aves, y al estudio minucioso de sus anatomías.



Fue a mediado de los años 1,600s, en que, empecinado en volar como la