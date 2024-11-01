·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9445
clics
Venía a ver si me puede responder una pregunta
4146
clics
"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso
6661
clics
Pero no les llaméis fascistas...
3818
clics
El día después de los rectores de la Universidad de Murcia y el clientelismo pepero en la Región
3723
clics
Raspberry Pi 500+ llega con teclado mecánico, SSD M.2 de 256 GB y 16 GB de RAM como su mayor salto de potencia
más votadas
233
El equipo israelí, Premier Tech, excluido del Giro de Bolonia [Eng]
382
España recupera el nivel 'A' en todas las agencias de rating gracias a la fortaleza de su economía
426
AESA da la razón a Vueling en el caso de los pasajeros judíos
241
El Poder Judicial lleva casi cuatro meses sin pronunciarse sobre la investigación de cuatro quejas contra Peinado
510
Denunciado un soldado israelí que viajaba por España por crímenes de guerra en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
19
clics
La 1 triunfa y firmará su mejor septiembre en 14 años y Telecinco el peor de su historia
La cadena pública ha firmado su mejor arranque de temporada en casi década y media.
|
etiquetas
:
tve
,
la 1
,
telecinco
,
informativos
12
2
3
K
118
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
3
K
118
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
perogrullobrrr
Buenas noticias. La pública sube y la privada baja.
1
K
27
#3
tetepepe
Los voximios ya preparan sus lanzallamas.
Yo sólo espero que les exploten en su puta cara.
1
K
22
#1
Pedro_Bear
Datos terribles para Voxpp.
Amenazaran con desmantelar aún más.
1
K
22
#2
Battlestar
#1
No podría considerarse tu comentario como admitir que la linea editorial de TvE es contraria a PPVOX (o favorable al PSOE como lo quieras decir) como afirman ellos?
0
K
10
#4
Jakeukalane
#2
la realidad es contraria a PPVOX
0
K
10
#8
Pejeta
#2
Yo veo RTVE más plural que Canal Sur por poner un ejemplo. Y no soy del PSOE ni lo he votado, ni lo votaré. Pero si es cierto que gracias también al PSOE los medios de difusión de mentiras están controlado en este país por la derecha y extrema derecha.
0
K
7
#5
Pixmac
*
Y eso que "Supervivientes" no va mal en audiencias. El reality comenzó flojo (ayudando a "La revuelta" los primeros días) pero va subiendo y sin esos datos Telecinco iría aún peor.
Anoche "Bailando con las estrellas" perdió en franja de coincidencia con la película de La 1
www.eldiario.es/vertele/audiencias-tv/sabado-27-septiembre-2025-bailan
0
K
19
#6
poxemita
Y todo por solo algo más de 1000 M€.
www.businessinsider.es/estilo-vida/cuanto-cuesta-rtve-cada-espanol-cua
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Yo sólo espero que les exploten en su puta cara.
Amenazaran con desmantelar aún más.
Anoche "Bailando con las estrellas" perdió en franja de coincidencia con la película de La 1 www.eldiario.es/vertele/audiencias-tv/sabado-27-septiembre-2025-bailan
www.businessinsider.es/estilo-vida/cuanto-cuesta-rtve-cada-espanol-cua