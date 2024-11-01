edición general
La 1 triunfa y firmará su mejor septiembre en 14 años y Telecinco el peor de su historia

La cadena pública ha firmado su mejor arranque de temporada en casi década y media.

perogrullobrrr #7 perogrullobrrr
Buenas noticias. La pública sube y la privada baja.
tetepepe #3 tetepepe
Los voximios ya preparan sus lanzallamas.
Yo sólo espero que les exploten en su puta cara.
Pedro_Bear #1 Pedro_Bear
Datos terribles para Voxpp.

Amenazaran con desmantelar aún más.
Battlestar #2 Battlestar
#1 No podría considerarse tu comentario como admitir que la linea editorial de TvE es contraria a PPVOX (o favorable al PSOE como lo quieras decir) como afirman ellos? :troll:
Jakeukalane #4 Jakeukalane
#2 la realidad es contraria a PPVOX
Pejeta #8 Pejeta
#2 Yo veo RTVE más plural que Canal Sur por poner un ejemplo. Y no soy del PSOE ni lo he votado, ni lo votaré. Pero si es cierto que gracias también al PSOE los medios de difusión de mentiras están controlado en este país por la derecha y extrema derecha.
#5 Pixmac *
Y eso que "Supervivientes" no va mal en audiencias. El reality comenzó flojo (ayudando a "La revuelta" los primeros días) pero va subiendo y sin esos datos Telecinco iría aún peor.

Anoche "Bailando con las estrellas" perdió en franja de coincidencia con la película de La 1 www.eldiario.es/vertele/audiencias-tv/sabado-27-septiembre-2025-bailan
