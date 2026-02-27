Habitaciones en venta ponen de relieve la gravedad de la crisis inmobiliaria en Europa [EN]

Una startup española vende habitaciones en pisos compartidos con desconocidos, un promotor británico ofrece hipotecas a amigos dispuestos a comprar juntos, mientras que comprar participaciones en propiedades de alquiler ayudan a algunos inquilinos a cubrir sus costes de vivienda. Los analistas dicen que las soluciones no convencionales reflejan cómo los jóvenes europeos se ven excluidos de la propiedad de una vivienda tradicional. "Todas estas soluciones de vivienda sirven para mostrar cómo se están empobreciendo".