edición general
Ha sido la lucha organizada, no la crisis de “los pocholos”

Desde hace una semana se está publicando en prensa una cascada de noticias sobre el fulminante cese del consejero de educación en la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, a manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Un cese en diferido cuatro meses después del éxito de la huelga general universitaria de noviembre. Aquel fue un momento de ruptura en el que la comunidad educativa madrileña, autoorganizada asambleariamente, mostró su capacidad de lucha y su compromiso en defensa de una Universidad Pública.

3 comentarios
  1. HeilHynkel #1 HeilHynkel
    La noche de los pocholos largos. xD
  2. Feindesland #2 Feindesland *
    Seguro que sí, que ha caído el consejero por las protestas de cuatro peludois.

    xD xD xD

    De hecho, las lluvias de este mes han sido por mis conjuros, y la danza de la lluvia de la corporación municipal de Santa María del Páramo.
  3. ipanies #3 ipanies
    Lo lógico sería que las protestas y las huelgas hicieran mella en la organización delictiva ppsuna, pero no es así. Está guerra interna y estás destituciónes y dimisiones se deben a sus luchas de poder y sus ganas de robar y privatizar en favor de sus familias delictivas. La opinión del pueblo les importa una puta mierda porque tienen una cantidad suficiente de votontos que votarían sin dudar, y de hecho lo hacen, a una cuadrilla de asesinos de yayos.
