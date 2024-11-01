Ha sido la lucha organizada, no la crisis de “los pocholos”

Desde hace una semana se está publicando en prensa una cascada de noticias sobre el fulminante cese del consejero de educación en la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, a manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Un cese en diferido cuatro meses después del éxito de la huelga general universitaria de noviembre. Aquel fue un momento de ruptura en el que la comunidad educativa madrileña, autoorganizada asambleariamente, mostró su capacidad de lucha y su compromiso en defensa de una Universidad Pública.