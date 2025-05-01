edición general
5 meneos
18 clics
¿Ha desaparecido la clase trabajadora? Realidad y ficción

¿Ha desaparecido la clase trabajadora? Realidad y ficción

Los apologistas del capitalismo afirman constantemente el mito de que “la clase trabajadora ya no existe”; Que “todos somos de clase media ahora”. En realidad, la clase trabajadora nunca ha sido más fuerte. Lo que falta es un liderazgo revolucionario.

| etiquetas: clase trabajadora , capitalismo , marx , engels
4 1 0 K 65 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 65 actualidad
#2 cocococo
No, al contrario. Muchísima gente cree que es de clase media y en realidad es de clase trabajadora pringada.
6 K 72
Magog #3 Magog
#2 solo hay que trabajar en consultoria para verlo (mentalmente clase media se les queda cortos)
0 K 10
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#2 Para ser clase media tiene que poder vivir 5 años sin currar y mantener tu ritmo de vida, pero como bien señalas hay mucho pobre y clase baja que anda desubicado.
1 K 25
Tontolculo #6 Tontolculo *
#2 clase trabajadora pringada.

Dicho de otra forma, clase baja y, mayoritariamente, la clase meneante
0 K 10
Narmer #7 Narmer
Yo me consideraré de clase media cuando no necesite trabajar para sobrevivir; y de clase alta cuando pueda volar varias veces al año en primera clase y que el dinero venga del esfuerzo de otros.

Mientras tanto, soy clase trabajadora bien pagada y no puedo quedarme sin trabajo porque me voy al guano en cuanto se acaben mis ahorros.
3 K 52
Beltenebros #1 Beltenebros
Si Fukuyama se equivocó plenamente con el "fin de la Historia", lo mismo pasa con lo que comenta el artículo.
0 K 19
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
Lo de hoy me recuerda una sociedad que Reverte describe muy bien en los libros de Alatriste. Nadie es pobre, todos aparentan lo que no son. Se gastan lo poco que tienen en ropa aunque no tengan para comer, todos se la dan de hidalgos, vuesa merced cuando en realidad solo tienen la ropa que llevan encima.

Pues eso pasa con la clase trabajadora. Se piensan que por tener un chalés adobado que van a tardar cuarenta años en pagar y un BMW de segunda mano al que no le cambian el aceite porque no les…   » ver todo el comentario
0 K 19
#4 username
No, sigue ahí, pero nadie es trabajador ahora
0 K 11

menéame