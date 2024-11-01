edición general
¿Ha cruzado Israel el umbral de la anexión en Cisjordania? [EN]

Seis decisiones recientes del gabinete que «cambian las reglas del juego» podrían empujar la ocupación más allá de un punto de inflexión hacia un dominio israelí permanente, afirma el director de Yesh Din, Ziv Stahl. Desde la formación del sexto gobierno de Netanyahu en 2022, Israel ha reforzado constantemente su control sobre Cisjordania, en gran medida fuera de la mirada de los medios de comunicación internacionales. Pero el 8 de febrero, una avalancha de decisiones del gabinete provocó una cobertura inusualmente directa por parte de medios d

A ver qué dicen ahora los cinicos que se han pasado décadas afirmando que la lucha armada de Gaza era injustificable, y que la via correcta era la de Cisjordania... pues mira, ahora los hijos de puta sionista se los van a comer. Que sorpresa oye...

Con la complicidad de todo occidente.
Zionistas, que bueno se puede esperar de ellos?
Los babilonios y romanos acertaron.
