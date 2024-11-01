edición general
Gusano autorreplicante infecta más de 180 paquetes de npm para robar credenciales en el último ataque a la cadena de suministro (Inglés)

Los investigadores de ciberseguridad han señalado un nuevo ataque a la cadena de suministro de software dirigido al registro npm que ha afectado más de 40 paquetes que pertenecen a múltiples mantenedores."Las versiones comprometidas incluyen una función (NpmModule.updatePackage) que descarga un tarball de paquete, modifica package.json, inyecta un script local (bundle.js), reempaqueta el archivo y lo republica, permitiendo la trojanización automática de paquetes descendientes", dijo la compañía de seguridad de cadena de suministro Socket.

| etiquetas: npm , worm , gusano , virus , hackeo
Pablosky
Pues si afecta a 180 paquetes de NPM las webs sencillas con un “Hola Mundo” deben tener ya unas 160 vulnerabilidades, ¿no? :troll:
skaworld
"trojanización"  media
