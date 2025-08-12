El gurú asturiano de la meteorología que nunca falla (al menos, por ahora): recurren a él para grabar series y pelis famosas

Las productoras saben bien a quién tienen que recurrir para planificar un rodaje sin riesgo a verse chafados por la lluvia. El ovetense Jaime Villanueva es ingeniero informático, pero desde muy joven le apasionó el mundo de la meteorología. Su habilidad para hacer predicciones combinando datos de viento, humedad y otros parámetros con la orografía de lugares concretos le han valido para ganarse la fama de infalible en el mundo del cine. "Al principio lo hacía por hobbie, pero ahora ya lo hago como trabajador autónomo", explica este vecino.