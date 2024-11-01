·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9459
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
7730
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
4078
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
4011
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
3544
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
804
Juez en caso de corrupción de Netanyahu muere 'después de que un vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra su motocicleta'
486
Pedro Sánchez pide elecciones en Venezuela y tacha de ilegítima la maniobra militar de los EEUU en Venezuela
523
Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"
344
Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo
359
Rusia responde a EEUU tras el abordaje del petrolero con su bandera: “Ningún Estado puede usar la fuerza contra barcos de otras jurisdicciones”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
43
clics
Guillermo Fesser, tras la detención de Maduro: "Es una excusa para llevarse el petróleo de Venezuela por la cara"
El corresponsal explica cómo es el sentir de los estadounidenses tras la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de su país. El periodista señala que el conocimiento sobre Hispanoamérica en EEUU es mínimo
|
etiquetas
:
venezuela
,
trump
19
4
1
K
129
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
1
K
129
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Duke00
Ni siquiera es excusa cuando han dicho abiertamente que esa es la razón...
2
K
35
#7
Grahml
*
#3
#5
Como dice Jon Stewart:
«Ya no podemos ni ser conspiranoicos»
0
K
20
#4
Pertinax
*
Si siguen mandando los mismos es por algo. No es Trump el único que va a seguir beneficiándose. Me parece que va a ser divertido ver el futuro próximo de la dirigencia bolivariana revolucionaria de todos los Santos.
1
K
25
#5
anarion321
Pero, ¿Qué excusa?¿Soy el único que ha visto los vídeos de Trump abiertamente diciendo que van a por el petróleo?
¿De verdad Trump pilla tan traspuesta a la izquierda? Que solo tienen en la manga en discurso del petróleo y no saben que otra cosa soltar.
Trump ha ido de frente sin engañar, y le saldrá bien porque a nadie en el mundo, más que a la izquierda más vendida, le cae bien el dictador Maduro.
1
K
25
#6
HeilHynkel
Menos mal que tenemos a los fascistas patrios dispuestos a ponernos a los pies del zanahorio para que no nos equivoquemos.
Aspiran al puesto de capataz en las nuevas colonias de usa a lo largo del mundo.
1
K
24
#1
YSiguesLeyendo
"Ni los diputados, ni los senadores ni los analistas sesudos de la prensa tienen alguna idea", afirma, "los análisis aquí son de una simpleza que asusta".
Sobre si han voces críticas en el país sobre la acción en Venezuela, Fesser señala que la oposición "es un cachondeo" ya que no hay criticas concretas. "Mucho tiene que ver, como digo, con el desconocimiento inmenso que tiene la gente sobre Venezuela y sobre Maduro", indica.
0
K
20
#2
IkkiFenix
Se ha caido de un guindo.
0
K
12
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
«Ya no podemos ni ser conspiranoicos»
¿De verdad Trump pilla tan traspuesta a la izquierda? Que solo tienen en la manga en discurso del petróleo y no saben que otra cosa soltar.
Trump ha ido de frente sin engañar, y le saldrá bien porque a nadie en el mundo, más que a la izquierda más vendida, le cae bien el dictador Maduro.
Aspiran al puesto de capataz en las nuevas colonias de usa a lo largo del mundo.
Sobre si han voces críticas en el país sobre la acción en Venezuela, Fesser señala que la oposición "es un cachondeo" ya que no hay criticas concretas. "Mucho tiene que ver, como digo, con el desconocimiento inmenso que tiene la gente sobre Venezuela y sobre Maduro", indica.