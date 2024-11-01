edición general
Guillermo Fesser, tras la detención de Maduro: "Es una excusa para llevarse el petróleo de Venezuela por la cara"

El corresponsal explica cómo es el sentir de los estadounidenses tras la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de su país. El periodista señala que el conocimiento sobre Hispanoamérica en EEUU es mínimo

Duke00 #3 Duke00
Ni siquiera es excusa cuando han dicho abiertamente que esa es la razón...
#7 Grahml *
#3 #5 Como dice Jon Stewart:

«Ya no podemos ni ser conspiranoicos»
Pertinax #4 Pertinax *
Si siguen mandando los mismos es por algo. No es Trump el único que va a seguir beneficiándose. Me parece que va a ser divertido ver el futuro próximo de la dirigencia bolivariana revolucionaria de todos los Santos.
anarion321 #5 anarion321
Pero, ¿Qué excusa?¿Soy el único que ha visto los vídeos de Trump abiertamente diciendo que van a por el petróleo?

¿De verdad Trump pilla tan traspuesta a la izquierda? Que solo tienen en la manga en discurso del petróleo y no saben que otra cosa soltar.

Trump ha ido de frente sin engañar, y le saldrá bien porque a nadie en el mundo, más que a la izquierda más vendida, le cae bien el dictador Maduro.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Menos mal que tenemos a los fascistas patrios dispuestos a ponernos a los pies del zanahorio para que no nos equivoquemos.

Aspiran al puesto de capataz en las nuevas colonias de usa a lo largo del mundo.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Ni los diputados, ni los senadores ni los analistas sesudos de la prensa tienen alguna idea", afirma, "los análisis aquí son de una simpleza que asusta".

Sobre si han voces críticas en el país sobre la acción en Venezuela, Fesser señala que la oposición "es un cachondeo" ya que no hay criticas concretas. "Mucho tiene que ver, como digo, con el desconocimiento inmenso que tiene la gente sobre Venezuela y sobre Maduro", indica.
IkkiFenix #2 IkkiFenix
Se ha caido de un guindo.
