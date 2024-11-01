edición general
Guillermo Fesser, en 'El Intermedio': "Donald Trump tiene la mentalidad de un niño de cinco años"

El periodista, desde Nueva York, le dijo al presentador del programa de La Sexta que "el problema es que Donald Trump tiene la mentalidad de un niño de cinco años". "Ve la guerra como un videojuego. De hecho, en La Casa Blanca, si entrar en su página web hay fotos de la realidad montadas con imágenes de películas y videojuegos famosos el Call of Duty o el Grand Theft Auto". Fesser destacó que el presidente de Estados Unidos se mostraba encantado de ir ganando "en este videojuego personal y, en palabras de su seguidor más pelota...

#4 tierramar
Lo que está muy claro, es que para los miembros del club Epstein los otros seres humanos valemos menos que los espantapájaros. Para ellos somos seres sin ningún valor, más que paguémos nuestros impuestos para hacerles más ricos, o como carne de cañon para las guerra que les enriquecen,...
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... el senador Graham, su país está limpiando el mundo de malos". "También que van a establecer relaciones con nuevos líderes que van a hacer a Estados Unidos mucho más próspero y que Trump es el Ronald Reegan plus", comentó el colaborador del programa. "Es decir, que tienen el mejor ejército del mundo y que si Irán ha caído, el próximo va a ser Cuba. En esta escalada de ganar y de perder que nadie entiende, el Pentágono ha intentado poner algo de sentido común", añadió...
#3 Alcalino
Trump habla para niños, que es distinto.

Principio de vulgarización de Joseph Goebbels
