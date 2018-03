"Los guetos deben desaparecer": el gobierno presenta un plan en área desfavorecida de Copenhague (ENG)

Demasiados residentes daneses de origen no occidental no están contribuyendo a la sociedad, y el gobierno no está dispuesto a aceptar eso, dijo el primer ministro según el periódico Politiken. Rasmussen hizo sus comentarios cuando él, junto con otros siete ministros, presentaron el "plan del gueto" en Mjølnerparken, una zona desfavorecida de Nørrebro en Copenhague que está incluida en la "lista de guetos" del Ministerio de Transporte y Vivienda.