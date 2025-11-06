Guerra ultra en Vallecas: "Quedada" entre Bukaneros y radicales del Lech Poznan tras el 'asalto' al estadio  

Los duros altercados en el barrio madrileño durante la madrugada del miércoles al jueves acabaron con un detenido y al menos un herido. Noche de guerra en el madrileño barrio de Vallecas. La protagonizaron Bukaneros, los ultras del Rayo, y los seguidores más radicales del Lech Poznan, equipo polaco al que se enfrentan los franjirrojos este jueves por la noche en la Conference League. Las imágenes durante la madrugada de este miércoles al jueves fueron tremendas. Centenares de radicales de uno y otro bando, alrededor de 400, en una pelea directa