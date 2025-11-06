edición general
Guerra ultra en Vallecas: "Quedada" entre Bukaneros y radicales del Lech Poznan tras el 'asalto' al estadio

Los duros altercados en el barrio madrileño durante la madrugada del miércoles al jueves acabaron con un detenido y al menos un herido. Noche de guerra en el madrileño barrio de Vallecas. La protagonizaron Bukaneros, los ultras del Rayo, y los seguidores más radicales del Lech Poznan, equipo polaco al que se enfrentan los franjirrojos este jueves por la noche en la Conference League. Las imágenes durante la madrugada de este miércoles al jueves fueron tremendas. Centenares de radicales de uno y otro bando, alrededor de 400, en una pelea directa

comentarios
Antipalancas21
Así estaba vallecas anoche.  media
Enésimo_strike
400 peleándose y al menos un herido xD
pitercio
Lo que viene en pack es de lo peorcito que tienen por allí, no les iban a echar de menos si se quedan una temporada encarcelados o si se les deporta por error al frente ukranioruso.
Cantro
Dejadlos que se diviertan
CharlesBrowson
Quién ha ganado?
Antipalancas21
#1 La Policía Nacional se vio obligada a intervenir con contundencia, incluso con disparos al aire, para tratar de dispersar una tremenda pelea ultra que acabó con un detenido y, al menos, un herido, ambos de Bukaneros.
Juanjolo
Solo querían jugar
