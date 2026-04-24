La guerra de Irán encarece el precio de los preservativos y empieza a preocupar a Sanidad

El impacto de la guerra en Irán ya se nota más allá del petróleo y la energía: ahora también alcanza a productos básicos de salud sexual. El encarecimiento de los preservativos empieza a encender las alarmas en los sistemas sanitarios, que temen un efecto directo en la prevención de infecciones y embarazos no deseados. ¿Te imaginas que una guerra a miles de kilómetros acabe afectando a algo tan cotidiano como el precio de los preservativos? Pues está pasando. Y no, no es una exageración ni un titular llamativo sin más