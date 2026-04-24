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La guerra de Irán encarece el precio de los preservativos y empieza a preocupar a Sanidad

La guerra de Irán encarece el precio de los preservativos y empieza a preocupar a Sanidad

El impacto de la guerra en Irán ya se nota más allá del petróleo y la energía: ahora también alcanza a productos básicos de salud sexual. El encarecimiento de los preservativos empieza a encender las alarmas en los sistemas sanitarios, que temen un efecto directo en la prevención de infecciones y embarazos no deseados. ¿Te imaginas que una guerra a miles de kilómetros acabe afectando a algo tan cotidiano como el precio de los preservativos? Pues está pasando. Y no, no es una exageración ni un titular llamativo sin más

| etiquetas: preservativos , mas caros , guerra , irán
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5 comentarios
3 1 0 K 42 cultura
Esfingo #2 Esfingo
Como que el problema para que la gente no les use fuera el precio.
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FunFrock #3 FunFrock
Yo siempre le echo 20 espermatozoides
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crob #4 crob
Eso sí que es un problema y no el precio de la vivienda!
qué voy a hacer a partir de ahora :foreveralone:
Cómo encuentro un buen lubricante para pistones
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#1 LunaTiko
Menuda exageración. Otro titular llamativo sin más.
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menéame