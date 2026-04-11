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Guerra de EE.UU. e Israel con Irán y ataques en Medio Oriente, en vivo: última hora

Guerra de EE.UU. e Israel con Irán y ataques en Medio Oriente, en vivo: última hora

| etiquetas: usa , iran , negociaciones
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2 comentarios
4 0 1 K 41 actualidad
josde #2 josde
Como se va a fiar Irán de EE.UU visto lo visto, como el loco Trump cambia cada día de parecer aconsejado por Israel que es quien manda y no cede en sus asesinatos diarios.
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#1 arreglenenlacemagico
de hace 15 mins ....Teherán no planea nuevas negociaciones, según informan los medios iraníes
Irán actualmente “no tiene previsto celebrar una próxima ronda de negociaciones”, informó el domingo la agencia de noticias estatal iraní Fars, citando una fuente cercana al equipo negociador.

Según informó Fars citando a la fuente, “Irán no tiene prisa, y hasta que Estados Unidos no acepte un acuerdo razonable, no habrá ningún cambio en el estatus del estrecho de Ormuz”.

Las maratónicas…   » ver todo el comentario
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menéame