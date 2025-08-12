La 'guerra' de Donald Trump contra los mendigos te cuenta su última deriva autoritaria

El presidente confundió en un todo indiferenciado delincuencia e indigencia. En el objetivo de la excepcional medida presidencial están también las personas sin hogar. "Nos libraremos de los barrios pobres", prometió, sin dar detalles de un plan para eliminar a los marginales de la ciudad. En la víspera a la orden ejecutiva, Trump había publicado en las redes sociales un terminante mensaje a los sin techo: "Los indigentes se tienen que marchar ¡INMEDIATAMENTE! Os daremos un lugar donde quedaros, LEJOS de la capital".
la pobreza no genera delincuencia, las drogas sí
Las drogas generan delincuencia porque son un asunto policial y penal, cuando en realidad deberían ser competencia exclusiva de servicios sociales y sanitarios.
La prohibición condena a los drogodependientes a la marginalidad y a esconderse por usar sustancias prohibidas lo que agrava el problemas y los costes que genera.