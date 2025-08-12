edición general
La 'guerra' de Donald Trump contra los mendigos te cuenta su última deriva autoritaria

El presidente confundió en un todo indiferenciado delincuencia e indigencia. En el objetivo de la excepcional medida presidencial están también las personas sin hogar. "Nos libraremos de los barrios pobres", prometió, sin dar detalles de un plan para eliminar a los marginales de la ciudad. En la víspera a la orden ejecutiva, Trump había publicado en las redes sociales un terminante mensaje a los sin techo: "Los indigentes se tienen que marchar ¡INMEDIATAMENTE! Os daremos un lugar donde quedaros, LEJOS de la capital".

#3 soberao *
La gente que le sobra al capitalismo, se ve claramente cuando en una entrevista de trabajo te dicen que eres "viejo" con 50 pero luego eres "joven" para jubilarte a los 67. Distintas varas de medir para una misma realidad, al capital le sobra gente y cuando dicen que hacen falta inmigrantes es para subir la intención de votos de la ultraderecha y para bajar los salarios, pero al capitalismo le sobra gente. Crearía campos de exterminio para gente que se queda fuera con 50 años, como Trump, ellos se hacen cargo de los que nadie quieren hacerse cargo...
6 K 64
rogerius #7 rogerius *
#3 Y espérate a que puedan robotizarlo todo. :-S
0 K 19
gitamon #1 gitamon *
ni todos los delincuentes son pobres, ni todos los pobres son delincuentes.

la pobreza no genera delincuencia, las drogas sí
0 K 18
#4 soberao *
#1 Trump es un delincuente rico y por eso no lo juzgan porque tiene dinero y contactos en las esferas de poder.
Las drogas generan delincuencia porque son un asunto policial y penal, cuando en realidad deberían ser competencia exclusiva de servicios sociales y sanitarios.
La prohibición condena a los drogodependientes a la marginalidad y a esconderse por usar sustancias prohibidas lo que agrava el problemas y los costes que genera.
5 K 63
ACEC #5 ACEC
#1 Los delincuemtes que no son probres son los que gobiernan culpado a los pobres por atreverse a ser delincuentes.
0 K 10
victorjba #6 victorjba
Yo diría la penúltima.
0 K 14
oLiMoN63 #2 oLiMoN63
Washington DC, el nuevo resort de Trump Inc. Todo lujo.
1 K 13

