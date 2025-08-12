La 'guerra' de Donald Trump contra los mendigos te cuenta su última deriva autoritaria

El presidente confundió en un todo indiferenciado delincuencia e indigencia. En el objetivo de la excepcional medida presidencial están también las personas sin hogar. "Nos libraremos de los barrios pobres", prometió, sin dar detalles de un plan para eliminar a los marginales de la ciudad. En la víspera a la orden ejecutiva, Trump había publicado en las redes sociales un terminante mensaje a los sin techo: "Los indigentes se tienen que marchar ¡INMEDIATAMENTE! Os daremos un lugar donde quedaros, LEJOS de la capital".