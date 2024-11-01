La guerra de Amazon Kindle contra la piratería [eng]

La línea de lectores electrónicos Amazon Kindle está en guerra contra la piratería de libros electrónicos. Están haciendo todo lo posible para que sea imposible para los usuarios descargar libros electrónicos comprados y descargarlos en sus computadoras. Ahora es imposible para el usuario promedio hacer copias de seguridad de los libros electrónicos para descargarlos o usar herramientas para romper el cifrado y compartirlos