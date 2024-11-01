edición general
4 meneos
47 clics
La guerra de Amazon Kindle contra la piratería [eng]

La guerra de Amazon Kindle contra la piratería [eng]

La línea de lectores electrónicos Amazon Kindle está en guerra contra la piratería de libros electrónicos. Están haciendo todo lo posible para que sea imposible para los usuarios descargar libros electrónicos comprados y descargarlos en sus computadoras. Ahora es imposible para el usuario promedio hacer copias de seguridad de los libros electrónicos para descargarlos o usar herramientas para romper el cifrado y compartirlos

| etiquetas: amazon , kindle , copyleft
4 0 0 K 56 tecnología
13 comentarios
4 0 0 K 56 tecnología
Connect #2 Connect
Si ya han tenido poco éxito esos Kindle, con estas medidas tan impopulares aun tendrán menos éxito.
La lectura además de enriquecedora, es un arte en las manos. El olor de un libro, saber las páginas que llevas, las que te faltan, ver esa portada, etc... son sensaciones que valora un buen lector.

Tener en las manos un frío aparato que siempre es el mismo leas lo que estés leyendo, es la peor experiencia para leer.

La de Kindles que deben estar abandonados por armarios de muchas casas.

Anda y que se lo coman con patatas!
2 K 39
#4 chipi4_6201696deddc9
#2 Poco éxito?
Se estima que Amazon ha vendido al menos 487 millones de libros Kindle. La participación de mercado de los libros electrónicos de Amazon se estima en un 67%
0 K 6
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Tienen muchos modelos y versiones las ventas fueron buenas, en este ultimo van bastante mal.
0 K 13
#9 EISev
#6 llega un punto que lo que ofrece el nuevo no es suficiente mejora como para cambiar

Yo tengo un Kindle Keyboard y aún funciona. Me regalaron un Kindle paperwhite que venía con luz pero para algunas cosas el Keyboard me basta y encima estéticamente es superior, con su funda de cuero original.

Pasa también en coches o motos. Mi coche tiene más de veinte años pero lleva ABS, airbags, pocos km... No lo cambio. Y la moto es de 2018 pero lo mismo, tiene su ABS, gasta una miseria y me lleva y me trae como un señor. No les pido más.
0 K 12
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#9 Yo tengo el siguiente del que tenia teclado y me va bien, como se estropee ya se que lo de Amazon nada de nada.
0 K 13
#7 Einwanderer
#2 Esa parece más la opinión de un fetichista que de un lector.
0 K 7
Dectacubitus #8 Dectacubitus
#2 La principal y gran ventaja de los libros electronicos, y mejor aún, de los tablets, es poder poner el tamaño de la letra bien grande.
Yo suelo leer en un tablet OLED de 11" con fondo negro y color de letra blanco. Si leyese en papel ya estaría ciego.
1 K 22
#11 Pájaroloco
#8 y el read aloud
0 K 7
#13 soberao *
#8 Los lectores en tinta electrónica están desapareciendo porque una tablet hace lo mismo y sirve para más cosas, pero el problema es que con una tablet lo que menos que vas a hacer es leer libros... Un lector de libros con pantalla eink cansa menos la vista y al estar limitado las cosas que puedes hacer, (no puedes ver vídeos o jugar por el tema del refresco de la pantalla) es más como estar en una biblioteca cuando un tablet es una fuente de distracciones y la cabra tira para el monte...
0 K 14
Robus #1 Robus
Y por eso ya no compro libros en Kindle, porque los libros que me compro son mios y puedo darselos, prestarlos o revenderlos a quien me de la gana.
2 K 29
rebelion #5 rebelion
Con mi veterano KInder Paperwhite de primera generación, a punto de jubilar. Ni de coña vuelvo a comparar otro de esta marca. Y piratear es cobrar por un clic lo mismo que por un libro físico de papel con envío incluido. Como se dice en mi tierra, imagino que en alusión a los bandoleros del SXVIII, ¡A robar a Sierra Morena!
1 K 20
Gry #3 Gry
Mi mujer tiene contratado Kindle unlimited y yo ni me he molestado en pedirle que me ponga en su cuenta. :roll:
0 K 18
#12 Perrota
La mejor herramienta, y legal. Las bibliotecas públicas.
0 K 10

menéame