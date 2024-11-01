La guerra de Amazon Kindle contra la piratería [eng]

La línea de lectores electrónicos Amazon Kindle está en guerra contra la piratería de libros electrónicos. Están haciendo todo lo posible para que sea imposible para los usuarios descargar libros electrónicos comprados y descargarlos en sus computadoras. Ahora es imposible para el usuario promedio hacer copias de seguridad de los libros electrónicos para descargarlos o usar herramientas para romper el cifrado y compartirlos
La lectura además de enriquecedora, es un arte en las manos. El olor de un libro, saber las páginas que llevas, las que te faltan, ver esa portada, etc... son sensaciones que valora un buen lector.
Tener en las manos un frío aparato que siempre es el mismo leas lo que estés leyendo, es la peor experiencia para leer.
La de Kindles que deben estar abandonados por armarios de muchas casas.
Anda y que se lo coman con patatas!
Se estima que Amazon ha vendido al menos 487 millones de libros Kindle. La participación de mercado de los libros electrónicos de Amazon se estima en un 67%
Yo tengo un Kindle Keyboard y aún funciona. Me regalaron un Kindle paperwhite que venía con luz pero para algunas cosas el Keyboard me basta y encima estéticamente es superior, con su funda de cuero original.
Pasa también en coches o motos. Mi coche tiene más de veinte años pero lleva ABS, airbags, pocos km... No lo cambio. Y la moto es de 2018 pero lo mismo, tiene su ABS, gasta una miseria y me lleva y me trae como un señor. No les pido más.
Yo suelo leer en un tablet OLED de 11" con fondo negro y color de letra blanco. Si leyese en papel ya estaría ciego.