Guardiola pide respeto tras abucheos a jugadores del City que rompieron el ayuno durante el Ramadán

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, pidió más "respeto" después de que una pausa en la primera mitad para permitir que jugadores que observan el Ramadán rompieran su ayuno fuera abucheada por sectores de aficionados del Leeds United en Elland Road el sábado.
| etiquetas: futbol , ramadan , ayuno
Es una manera de normalizar otro tipos de costumbres religiosas dejando la religión en el hábito privado de las personas.
Ni de interrumpir al partido.
Normalidad. Palante.
¿Porque cojones tenemos que tragar con otra religión cuando llevando sacando otra de las "interferencia" de otra"
¿Lo siguiente que va a ser, parar un partido por que un jugador tiene que respetar las vísperas o justificas a los que se ponen a rezar el rosario en vía pública delante de los centros de interrupción del embrazo? Lo digo por lo de esconderse para que la gente no diga nada.
Y ya se por dónde vas a salir.
Los abucheos se escucharon en el minuto 13 del partido de la Premier League, coincidiendo con la puesta del sol en el oeste de Yorkshire, cuando el árbitro detuvo temporalmente el juego para que el trío de jugadores musulmanes del City pudiera romper su ayuno.