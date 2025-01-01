Guardiola agradece la ayuda de "Checoslovaquia" frente a los incendios 33 años después de su desaparición como país

En su compadecencia junto al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta extremeña, María Guardiola, ha agradecido el envío de ayuda desde Alemania y “Checoslovaquia”, un país que desapareció hace 33 años. “Vienen 66 bomberos de Alemania y vienen medios aéreos también de ”Checoslovaquia“, ha asegurado desde el puesto de mando avanzado de La Granja, en Cáceres.
| etiquetas: guardiola , incendios , checoslovaquia , extremadura , ume
