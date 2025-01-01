edición general
17 meneos
27 clics
Guardiola agradece la ayuda de "Checoslovaquia" frente a los incendios 33 años después de su desaparición como país

Guardiola agradece la ayuda de "Checoslovaquia" frente a los incendios 33 años después de su desaparición como país

En su compadecencia junto al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta extremeña, María Guardiola, ha agradecido el envío de ayuda desde Alemania y “Checoslovaquia”, un país que desapareció hace 33 años. “Vienen 66 bomberos de Alemania y vienen medios aéreos también de ”Checoslovaquia“, ha asegurado desde el puesto de mando avanzado de La Granja, en Cáceres.

| etiquetas: guardiola , incendios , checoslovaquia , extremadura , ume
14 3 0 K 224 actualidad
12 comentarios
14 3 0 K 224 actualidad
Comentarios destacados:      
mis_cojones_33 #1 mis_cojones_33 *
Pero, ¿Ha aclarado si los bomberos alemanes son de la República Federal o de la República Democrática??????
5 K 80
skaworld #2 skaworld
#1 No seas ridiculo y muestra un poco de gratitud al Kaiser de Prusia
3 K 61
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#2 yo soy más del anterior gobernador al Káiser, Federico Guillermo IV (Friedrich Wilhelm IV) fue rey de Prusia entre 1840 y 1861, pero sufrió problemas de salud mental en sus últimos años.

Si, me gustan los reyes locuelos
0 K 20
#6 PerritaPiloto
#1 La DDR. Claramente les está ayudando el pacto de Varsovia. De hecho está en camino una cuadrilla de zapadores de Yugoslavia para hacer cortafuegos.
4 K 51
#11 Pájaroloco
#1 lo que ha quedado claro después de esa respueta es que ha llegado antes la ayuda de otros países que la recibida de los gobiernos de las autonomías más ricas. Para eso tenemos una estado autonómico?
0 K 6
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Esa es la cultura de una presidenta regional del PP, estudio enfrente un colegio de pago. xD
2 K 43
#5 mcfgdbbn3 *
#3: De pago en Reales de Vellón. ;)

Hay gente que todavía dice los precios en #pesetas, y no me refiero a personas de mucha edad.
0 K 12
#7 sarri
"También Yugoslavia ha ofrecido medios aéreos, que se sumarán al personal procedente del Imperio Otomano en las tareas de extinción" ha señalado tras ser preguntada por la ayuda internacional.
3 K 39
Tkachenko #4 Tkachenko
Analfabetos funcionales como mínimo. Bueno, Ayuso analfabeta total. Muñecos del capital en pocas palabras.
1 K 31
poyeur #9 poyeur
-¿Qué hace una checoslovaca?
-Checoslomuuuuuu
2 K 29
mis_cojones_33 #10 mis_cojones_33
#9 maldito hijo del mil hienas xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
1 K 19

menéame