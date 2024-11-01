·
11
meneos
26
clics
Guardiola abraza el trumpismo al final de la campaña para pelear por la mayoría absoluta y desactivar a Vox
El PP ha terminado por activar su versión más ultra durante la campaña para movilizar a su electorado
etiquetas
guardiola
extremadura
elecciones
9
2
1
K
120
politica
12 comentarios
9
2
1
K
120
politica
#2
carakola
*
Van a acabar peleándose por los fondos estadounidenses para el golpismo (o peor, poniéndose de acuerdo). Somos el patio trasero segunda parte.
3
K
54
#1
vicus.
*
No aprenden, el trumpismo es VOX, lo único que hace el PP es alimentar y hacer crecer a su oponente imitando su programa.
2
K
40
#10
tul
#1
pertencen al mismo amo, si vox crece mucho parte de la plana mayor pepera cambiara de chaqueta sin ruborizarse y a seguir robando de lo publico
0
K
15
#12
vicus.
#10
Yo creo que les va a pasar igual que a Cuñadanos..
0
K
16
#3
Josecoj
La desesperación…
1
K
22
#8
Tensk
#3
No me queda claro ¿de quién? ¿del PP para arañar votos o de Público buscando arañárselos para
su amo
el PSOE?
0
K
10
#4
Cehona
Los extremeños tienen que elegir entre susto o muerte.
0
K
13
#9
dclunedo
"Abraza el Trumpismo". Publico sin despeinarse y aquí en Ayusame lo consideran cabecera de referencia
0
K
7
#5
ostiayajoder
A ver si gana Vox....
Quiero decir: no han entrado en ningun gobierno pq saben q en cuanto agarren un poco de pasta son como los de Revuelta: a robarla!!! Y su objetuvo es el premio gordo....
Si ganan y tiene q gobernar, hasta las elecciones generales les da para 4 o 5 saqueos q les pillen
0
K
7
#6
RegiVengalil
*
#5
Quiero decir: no han entrado en ningun gobierno pq saben q en cuanto agarren un poco de pasta son como los de Revuelta: a robarla!!!
A cual te refieres, a Koldo?? Tito Bernie, Abalos?? El hermano??? La "catedrática"?? Los vuelos a República Dominicana???
Hay para elegir
0
K
6
#7
ostiayajoder
*
#6
jajajajajajaj
No, si a mi el PSOE me la suda.
Me refiero a REVUELTA, los q robaron la pasta q recaudaron para el volcan de La Palma y los q robaron lo q recaudaron para la Dana....
LOS Q ROBAN ABSOLUTAMENTE TODO LO Q PASA POR SUS MANOS
, las juventudes de Vox. Con sus mayores y su Mayor Abascal TAPANDOLES.
Ellos saben, y yo tambien, q en cuanto les toque gobernar y no ouedan evitarlo no van a poder evitar q se pongan TODOS a robar, pq es para lo q estan ahi.
Asi q entre ladrones del PSOE y ultraladrones de Vox me quedo con la gente honrada de Podemos.
0
K
7
#11
RegiVengalil
*
#7
me quedo con la gente honrada de Podemos.
Si, del tipo que viaja en business a México mientras se monta un 'crowfunding' para su tasca "progresista"
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
