Guardiola abraza el trumpismo al final de la campaña para pelear por la mayoría absoluta y desactivar a Vox

El PP ha terminado por activar su versión más ultra durante la campaña para movilizar a su electorado

carakola #2 carakola *
Van a acabar peleándose por los fondos estadounidenses para el golpismo (o peor, poniéndose de acuerdo). Somos el patio trasero segunda parte.
vicus. #1 vicus. *
No aprenden, el trumpismo es VOX, lo único que hace el PP es alimentar y hacer crecer a su oponente imitando su programa.
tul #10 tul
#1 pertencen al mismo amo, si vox crece mucho parte de la plana mayor pepera cambiara de chaqueta sin ruborizarse y a seguir robando de lo publico
vicus. #12 vicus.
#10 Yo creo que les va a pasar igual que a Cuñadanos..
Josecoj #3 Josecoj
La desesperación…
#8 Tensk
#3 No me queda claro ¿de quién? ¿del PP para arañar votos o de Público buscando arañárselos para su amo el PSOE?
Cehona #4 Cehona
Los extremeños tienen que elegir entre susto o muerte.
#9 dclunedo
"Abraza el Trumpismo". Publico sin despeinarse y aquí en Ayusame lo consideran cabecera de referencia :troll:
ostiayajoder #5 ostiayajoder
A ver si gana Vox....

Quiero decir: no han entrado en ningun gobierno pq saben q en cuanto agarren un poco de pasta son como los de Revuelta: a robarla!!! Y su objetuvo es el premio gordo....

Si ganan y tiene q gobernar, hasta las elecciones generales les da para 4 o 5 saqueos q les pillen
RegiVengalil #6 RegiVengalil *
#5 Quiero decir: no han entrado en ningun gobierno pq saben q en cuanto agarren un poco de pasta son como los de Revuelta: a robarla!!!

A cual te refieres, a Koldo?? Tito Bernie, Abalos?? El hermano??? La "catedrática"?? Los vuelos a República Dominicana???

Hay para elegir xD
ostiayajoder #7 ostiayajoder *
#6 jajajajajajaj

No, si a mi el PSOE me la suda.

Me refiero a REVUELTA, los q robaron la pasta q recaudaron para el volcan de La Palma y los q robaron lo q recaudaron para la Dana....

LOS Q ROBAN ABSOLUTAMENTE TODO LO Q PASA POR SUS MANOS, las juventudes de Vox. Con sus mayores y su Mayor Abascal TAPANDOLES.

Ellos saben, y yo tambien, q en cuanto les toque gobernar y no ouedan evitarlo no van a poder evitar q se pongan TODOS a robar, pq es para lo q estan ahi.

Asi q entre ladrones del PSOE y ultraladrones de Vox me quedo con la gente honrada de Podemos. :-D
RegiVengalil #11 RegiVengalil *
#7 me quedo con la gente honrada de Podemos. :-D

Si, del tipo que viaja en business a México mientras se monta un 'crowfunding' para su tasca "progresista"

:palm: :palm: :palm:
