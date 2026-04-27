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Guardias y presos se unen para cambiar su vida con rock en la cárcel Modelo de Bogotá

Ubicada en el centro-occidente de Bogotá, La Modelo ejemplifica la crisis estructural del sistema penitenciario colombiano. Construida entre 1957 y 1960, en las afueras de una ciudad que rondaba el millón de habitantes, hoy queda en medio de la amplia mancha urbana que suma unas 10 millones de personas. El crecimiento demográfico y los cambios sociales la han superado hace ya décadas. Es una realidad cruel, dolorosa, sobre la que canta Simbiontes.

| etiquetas: colombia , cárcel , rock , metal , guerrilla , paramilitares , bogotá
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Beltenebros #1 Beltenebros
Entre 1999 y 2001, según la Fiscalía, al menos 100 personas fueron descuartizadas en la cárcel y sus restos arrojados por alcantarillas. Uno de los episodios más brutales fue una masacre cometida por paramilitares entre el 27 y el 29 de abril de 2000, cuando asesinaron a 32 personas. Un mes después, la periodista Jineth Bedoya, la única que ingresó al penal para investigar lo ocurrido, fue secuestrada, torturada y violada masivamente durante 16 horas por paramilitares.
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