Un guardia urbano recrimina a dos delincuentes una acción incívica en el metro de Barcelona y lo agreden

Los hechos tuvieron lugar a la estación de plaza Espanya, cuando dos de estos jóvenes delincuentes habituales -uno tiene dos antecedentes y el otro 30-, empezaron a provocar alboroto entre la gente que viajaba en el vagón, hecho que llamó la atención del agente, que en aquel momento iba de paisano por no estar trabajando. El agente les recriminó lo que hacían, molestando al resto de pasajeros, y los dos jóvenes se pusieron violentos y lo empezaron a agredir. El resultado de la paliza fueron dos dedos rotos y contusiones en la cara y costillas.
barcelona , guardia urbano , metro , agresión
De verdad que menuda verguenza.
1. Que acabe llevándose una hostia por parte del delincuente, que además no sufrirá consecuencia alguna
2. Que acabe denunciado por el delincuente y le caiga una multa
3. Que lo llame facha todo Dios y acabe señalado en las redes sociales. Hace pocos días llegaron unos inmigrantes ilegales a una playa de Granada, varios bañistas intentaron retenerlos y todo el mundo los está criticando en lugar de aplaudirles. El mundo al revés. Al lumpen no hay que dejarle pasar ni una, hay que apretarles hasta que revienten
No todo el que interviene sufre consecuencias negativas. Cada caso depende del contexto. Si alguien actúa fuera de la ley —por ejemplo, agrediendo o reteniendo personas sin autoridad— puede ser denunciado, y con razón.
Criticar acciones no es “defender delincuentes”. Retener a personas migrantes en situación vulnerable no es heroísmo, es ilegal. Por muy buena que parezca la intención, no todo… » ver todo el comentario