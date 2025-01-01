Un guardia urbano recrimina a dos delincuentes una acción incívica en el metro de Barcelona y lo agreden

Los hechos tuvieron lugar a la estación de plaza Espanya, cuando dos de estos jóvenes delincuentes habituales -uno tiene dos antecedentes y el otro 30-, empezaron a provocar alboroto entre la gente que viajaba en el vagón, hecho que llamó la atención del agente, que en aquel momento iba de paisano por no estar trabajando. El agente les recriminó lo que hacían, molestando al resto de pasajeros, y los dos jóvenes se pusieron violentos y lo empezaron a agredir. El resultado de la paliza fueron dos dedos rotos y contusiones en la cara y costillas.