edición general
21 meneos
90 clics
Un guardia urbano recrimina a dos delincuentes una acción incívica en el metro de Barcelona y lo agreden

Un guardia urbano recrimina a dos delincuentes una acción incívica en el metro de Barcelona y lo agreden

Los hechos tuvieron lugar a la estación de plaza Espanya, cuando dos de estos jóvenes delincuentes habituales -uno tiene dos antecedentes y el otro 30-, empezaron a provocar alboroto entre la gente que viajaba en el vagón, hecho que llamó la atención del agente, que en aquel momento iba de paisano por no estar trabajando. El agente les recriminó lo que hacían, molestando al resto de pasajeros, y los dos jóvenes se pusieron violentos y lo empezaron a agredir. El resultado de la paliza fueron dos dedos rotos y contusiones en la cara y costillas.

| etiquetas: barcelona , guardia urbano , metro , agresión
18 3 1 K 195 actualidad
17 comentarios
18 3 1 K 195 actualidad
Comentarios destacados:    
#5 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
3 K 31
GiliPijoProgre #4 GiliPijoProgre *
No me cansaré de decir que Barcelona es una cuidad muy segura gracias a Colau y el PSOE. Es un paraíso de la multiculturalidad, seguridad y de la convivencia, apenas hay delitos y está a la altura de otras capitales como Viena y Ginebra. Llena de buena gente dispuesta a echarte una mano en lo que haga falta. Hasta puedes dejar la bici sin atar o llevar relojes caros que no te roban. Vivo aquí y no hay mejor sitio para vivir, sin duda.
2 K 24
#11 guillersk
#4 me has roto el sarcasmometro por sobrecarga :ffu:
0 K 10
#15 Ethereum
#4 User name checks out.
0 K 8
#16 Meinhard
#4 Si,toda la razón, el otro día te vi metiéndote heroína en Plaza España, está chungo...
0 K 13
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
ahi seguro que no estaban las de "eh eh eh"
1 K 18
#1 Ethereum
Los catalanes siempre han sido unos violentos
1 K 18
#3 moxid
Espero que le den la pensión permanente por el trauma recibido
0 K 17
Tkachenko #13 Tkachenko
El usuario de los "noticiones" (fachas)
0 K 14
Connect #6 Connect
No entiendo en estos casos como no hay nadie en todo el vagón que haya ayudado. Dejaron al hombre solo, aunque seguro que no se han olvidado de grabar la escena. Seguro que Tik Tok tiene ya varios vídeos de la escena.

De verdad que menuda verguenza.
0 K 13
#8 Ovidio
#6 A un ciudadano que se le ocurra intervenir en favor de la legalidad le pueden ocurrir varias cosas:

1. Que acabe llevándose una hostia por parte del delincuente, que además no sufrirá consecuencia alguna
2. Que acabe denunciado por el delincuente y le caiga una multa
3. Que lo llame facha todo Dios y acabe señalado en las redes sociales. Hace pocos días llegaron unos inmigrantes ilegales a una playa de Granada, varios bañistas intentaron retenerlos y todo el mundo los está criticando en lugar de aplaudirles. El mundo al revés. Al lumpen no hay que dejarle pasar ni una, hay que apretarles hasta que revienten
4 K 42
falaz_velociraptor #17 falaz_velociraptor
#8 con este tipo de comentarios se busca manipular para justificar el odio, el miedo y la violencia.

No todo el que interviene sufre consecuencias negativas. Cada caso depende del contexto. Si alguien actúa fuera de la ley —por ejemplo, agrediendo o reteniendo personas sin autoridad— puede ser denunciado, y con razón.

Criticar acciones no es “defender delincuentes”. Retener a personas migrantes en situación vulnerable no es heroísmo, es ilegal. Por muy buena que parezca la intención, no todo…   » ver todo el comentario
0 K 6
#14 javi618
#6 ¿Enfrentarte tú solo contra estos desgraciados que te apuñalan por cualquier nimiedad? Me gustaría verte, valiente.
0 K 10
vicvic #2 vicvic *
Y suerte que no estaba la chica de la noticia del metro de Barcelona (la que afeaba que se señalara a una ladrona habitual de móviles), que sino empezaría a insultar al policía por racista.. Poco nos pasa..
0 K 11
flyingclown #7 flyingclown
#2 No conozco a esa pero si a otra que los va señalando con un silbato y avisando a los demás pasajeros.
0 K 9
GiliPijoProgre #12 GiliPijoProgre
#2 está? La vi en reddit el otro día  media
0 K 6
#9 sawada
Creo que ya sé por qué no están expulsados. Estamos esperando a que maten a alguien.
0 K 6

menéame