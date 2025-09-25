La Guardia Civil de Tráfico, contra sus nuevas motos y la DGT: "Los chalecos fallan"

Los miembros de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) se quejan de los chalecos con airbag impuestos por la DGT: "Saltan cuando no tienen que saltar y no lo hacen cuando sufrimos un accidente”. urante la reciente Vuelta Ciclista a España, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha comenzado a probar un nuevo modelo de motocicleta que podría incorporarse próximamente a sus servicios de patrulla. Sin embargo, algunos agentes han expresado su desconfianza hacia estas máquinas: según El Debate, “no nos convencen” como sustitutas,,,