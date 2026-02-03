La Guardia Civil rescata a once podencos abandonados por su propietario

La Guardia Civil ha rescatado en el interior de lo que fue una vivienda, en estado actual de semi derrumbe y apuntalada en varios puntos para evitar su desplome, a 11 canes de raza podenco, famélicos y en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, que fueron abandonados por su propietario -actualmente sin paradero conocido-, quien se enfrenta a los delitos de abandono de animales domésticos y de maltrato animal. La poca agua con la que contaban era aportada por un vecino, según se pudo saber, junto con algo de comida, ya que en caso contrario...
| etiquetas: podencos , famélicos , la bureba , burgos , apuntalada , ruína
Desde mi punto de vista, cualquier persona que ataque o violente de alguna manera a otra persona en inferioridad de condiciones (un crío, un anciano, enfermos, animales domésticos y salvajes) deberían ser mostrados en público una vez condenados al menos, que nadie les olvide. Es lo que querían, ¿no?
Ya el pueblo hará lo que hacer.
Y aparte lo que dices: ni adoptar, ni comprar, ni registrar ningún tipo de animal. Ni de granja ni mascota. Nada. Son un peligro.