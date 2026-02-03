edición general
La Guardia Civil rescata a once podencos abandonados por su propietario

La Guardia Civil ha rescatado en el interior de lo que fue una vivienda, en estado actual de semi derrumbe y apuntalada en varios puntos para evitar su desplome, a 11 canes de raza podenco, famélicos y en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, que fueron abandonados por su propietario -actualmente sin paradero conocido-, quien se enfrenta a los delitos de abandono de animales domésticos y de maltrato animal. La poca agua con la que contaban era aportada por un vecino, según se pudo saber, junto con algo de comida, ya que en caso contrario...

la bureba , burgos
3 comentarios
Mark_ #3 Mark_
#2 totalmente de acuerdo.

Desde mi punto de vista, cualquier persona que ataque o violente de alguna manera a otra persona en inferioridad de condiciones (un crío, un anciano, enfermos, animales domésticos y salvajes) deberían ser mostrados en público una vez condenados al menos, que nadie les olvide. Es lo que querían, ¿no?

Ya el pueblo hará lo que hacer.

Y aparte lo que dices: ni adoptar, ni comprar, ni registrar ningún tipo de animal. Ni de granja ni mascota. Nada. Son un peligro.
Mark_ #1 Mark_
Podrían aprovechar que están muertos de hambre para dejarle al dueño atado en medio de campo y los podencos...bueno, cada uno que se sirva lo suyo, rollo buffet.
cfsr86 #2 cfsr86
#1 no te falta razón, pero además en mi opinión no debería haber ley de protecion de datos con el maltrato animal, que luego no les pasa nada, o les caen 400pavis y en dos días le ves con otro cachorro
