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La Guardia Civil incauta más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones en alta mar

La Guardia Civil incauta más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones en alta mar

La Guardia Civil ha incautado más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones contra el narcotráfico en alta mar, una de ellas con más de 30 toneladas, la mayor interceptación de esta sustancia estupefaciente de la historia en el mundo en un solo golpe policial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este viernes el resultado de las dos «macrooperaciones» desarrolladas en el Océano Atlántico en una rueda de prensa en la que ha destacado el «contundente y decisivo avance estratégico contra el crimen organizado

| etiquetas: gc , incauta , mas 41 , toneladas , cocaina , dos , operaciones
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10 comentarios
9 2 0 K 94 actualidad
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Bien por el uso ortodoxo del verbo incautar, que no es pronominal. :hug:
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#8 Robe7064
#7 En España y otros lugares lo usan como pronominal (me suena muy raro). Ojo con el ejemplo en que también incautaron 41 kg ;) www.rae.es/dpd/incautar
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MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo *
#8 aquí son toneladas xD

Pd: me refería a este uso incorrecto, pero gracias por puntualizar, que no he ido muy claro.
www.fundeu.es/recomendacion/incautar-o-incautarse-de-pero-no-incautars
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manzitor #1 manzitor
Ya estamos, a ver dónde iban con 2000 kgs de coca, a ver ..
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letra #2 letra *
#1 Una tonelada nada menos. Mis felicitaciones a la Benemérita por esta operación xD
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sotillo #3 sotillo
#1 Es el efecto Hormuz, se hace todo a lo grande
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#5 Robe7064
No es fácil capturar a traficantes con 41 g de cocaína. Felicitaciones por la pericia de los agentes.

Fuera de broma, ¿esto puede afectar el volumen de oferta o no es un porcentaje notorio de lo que logra entrar?
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pitercio #6 pitercio
#5 quizá se note algún retraso en su llegada al mercado :troll:
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letra #9 letra
#5 El mercado va a seguir teniendo el mismo volumen y disponibilidad. Simplemente se abre el abanico de distribuidores.
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#4 Tiranoc
Está claro que operarse en alta mar es un caprichito demasiado sospechoso.
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menéame