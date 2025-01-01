La Guardia Civil destapa irregularidades en una empresa de productos lácteos gracias a la colaboración de los veterinarios

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, ha destapado una serie de irregularidades cometidas en una empresa de elaboración de quesos, ubicada en esta provincia, procediendo a la detención de su responsable por la supuesta comisión de delitos de falsedad documental, contra la salud pública y desobediencia a la Autoridad. En una de las inspecciones, el titular de la misma aportó albaranes supuestamente falsificados para justificar la trazabilidad de la leche que empleaba para la elabora