La Guardia Civil arresta al hacker responsable del ataque al PSOE

La Guardia Civil arresta al hacker responsable del ataque al PSOE

La Guardia Civil arresta al supuesto hacker del ataque al PSOE donde robaron 10 GB de datos y credenciales. Solo tiene 17 años.

Torrezzno
Propongo un juego, cuantos comentarios hasta que salga una palabra que empiece por F ?
Suleiman
17 años... Una palmada y para casa, a seguir con el call of duty....
rogerius
#1 Normal que lo hayan cogido. Lleva el uniforme de hacker. :troll:
(Ya, ya sé que es una ilustración. Not real).
Libre_albedrío
Igual le dan un premio. !ojo!
