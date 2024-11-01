edición general
El grupo terrorista neonazi con activistas en España utiliza criptomonedas para obtener donaciones anónimas

A la hora de buscar financiación, el grupo terrorista neonazi apuesta por mecanismos que garanticen absoluto secretismo a sus seguidores. Los envíos de dinero se realizan a través de un detallado procedimiento que, en primer lugar, consiste en abrir una cuenta verificada en la plataforma de criptomonedas Kraken. A continuación, el donante debe vincular su cuenta bancaria a dicha entidad, comprar bitcoins y crear una cuenta en Edge Wallet, "una plataforma de intercambio de criptomonedas completamente anónima" que, según destacan los neonazis...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "no requiere número de teléfono ni correo electrónico". Una vez cumplidos estos pasos, se realiza una transferencia de bitcoins de Kraken a Edge Wallet y se intercambia por Monero, una criptomoneda "privada y descentralizada" que garantiza operaciones “seguras y confidenciales”. Por último, el donante traspasa esa criptomoneda a la organización The Base...
1 K 31
#2 ombresaco *
Kraken soporta mica, y monero... pensaba que eran incompatibles
0 K 11

