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Un grupo de senadores de EE.UU. visita Taiwán en pleno debate por aumento de gasto militar

La visita se produce en un contexto de crecientes tensiones entre el oficialismo y la oposición taiwanesa, que aún no han alcanzado un consenso sobre la cuantía ni el alcance de un presupuesto especial de Defensa, estancado desde hace meses en el Parlamento. La versión del Ejecutivo, enviada al Legislativo en noviembre del año pasado y que tiene el respaldo de la Administración estadounidense, abarca ocho años (2026-2033) y cuenta con un presupuesto total de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.088 millones de dólares).

| etiquetas: senadores , eeuu , taiwán , vender , armas
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4 comentarios
4 0 0 K 67 actualidad
manuelpepito #1 manuelpepito
Los chinos se van a quedar con Taiwán el día que quieran. Si los yanquis no están pudiendo con Irán, imaginad contra las chinos, que tienes una capacidad industrial nunca vista, y muchísima población.
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LoboAsustado #3 LoboAsustado
#1 Para que china derrote a cualquier país , o , puesto el caso , la india puede hacerlo también más y mejor, solo tienen que ir mandando a sus ancianos vestidos de uniforme a rendirse, batallón tras batallón.
No hay país que pueda alojar , cuidar , alimentar y vigilar a tantos millones de prisioneros respetando las mínimas garantías internacionales acerca de prisioneros de guerra
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WcPC #4 WcPC *
#1 1º Atacar y defender son dos cosas muy distintas, la isla no solo la defiende USA, Taiwán tiene misiles para hundir muchos barcos que quiera mandarle China, en un conflicto China lo tendría muy complicado.
2º Los que os gusta eso de las guerras y solo miráis los números no tenéis en cuenta que detrás tienes personas, prácticamente la totalidad de los soldados en edad de ir a la guerra en China son hijos únicos (por la política de hijo único de Mao) y cada soldado caído será una familia que…   » ver todo el comentario
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capitan__nemo #2 capitan__nemo
Si con los misiles huties en el mar rojo de la anterior guerra, los barcos se desviaron y dieron la vuelta por el sur de africa al no poder pasar por el canal de suez ¿no se pueden desviar los barcos para no pasar por taiwan?
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menéame