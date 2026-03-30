Un grupo de senadores de EE.UU. visita Taiwán en pleno debate por aumento de gasto militar

La visita se produce en un contexto de crecientes tensiones entre el oficialismo y la oposición taiwanesa, que aún no han alcanzado un consenso sobre la cuantía ni el alcance de un presupuesto especial de Defensa, estancado desde hace meses en el Parlamento. La versión del Ejecutivo, enviada al Legislativo en noviembre del año pasado y que tiene el respaldo de la Administración estadounidense, abarca ocho años (2026-2033) y cuenta con un presupuesto total de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.088 millones de dólares).