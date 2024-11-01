edición general
El grupo Qilin afirma haber comprometido los sistemas de la Agencia Tributaria Española (AEAT) pero en realidad es una gestoría de Valladolid

Después de una investigación preliminar llevada a cabo por la AEAT se concluyó que el afectado fue «una entidad privada del ámbito de la asesoría fiscal y laboral», que manejaba datos tributarios de pequeñas empresas y clientes particulares. Pero que los datos robados no eran custodiados por la Agencia Tributaria.

