El grupo Qilin afirma haber comprometido los sistemas de la Agencia Tributaria Española (AEAT) pero en realidad es una gestoría de Valladolid

Después de una investigación preliminar llevada a cabo por la AEAT se concluyó que el afectado fue «una entidad privada del ámbito de la asesoría fiscal y laboral», que manejaba datos tributarios de pequeñas empresas y clientes particulares. Pero que los datos robados no eran custodiados por la Agencia Tributaria.
