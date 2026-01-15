Un grupo de mujeres organizadas en Taiwán (Taipei Women’s Rescue Foundation) volvió a salir públicamente contra la legalización de la subrogación en Taiwán (eng)

La Fundación para el Rescate de las Mujeres de Taipéi se pronunció el lunes en contra de la legalización de la gestación subrogada, afirmando que este procedimiento «trata el útero de las mujeres como una herramienta». La fundación declaró en las redes sociales que «el útero no debe ser tratado como una herramienta o un producto para producir hijos para otros» y que es necesario «salvaguardar la autonomía reproductiva y corporal de las mujeres».