Grupo Lobo Asturias exige la destitución del consejero Marcos tras el fallo del Supremo sobre el lobo

El colectivo Grupo Lobo Asturias ha exigido este martes el “inmediato cese” del consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos, después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que respalda a las organizaciones ecologistas frente a los planes de gestión del lobo en Asturias y Cantabria. En un comunicado remitido por la organización, los ecologistas señalan al consejero como “responsable e instigador de las matanzas indiscriminadas de lobos en Asturias que se han demostrado ilegales”
| etiquetas: grupo lobo asturias , asturias , lobo , ilegal , tribunal supremo