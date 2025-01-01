edición general
Un grupo franquista registrado como partido legal se burla de la muerte del padre de Yolanda Díaz

El Movimiento Católico Español incluye el nombre del histórico sindicalista Suso Díaz, fallecido el pasado 8 de julio, en una lista publicada en su canal oficial en Telegram bajo el título "cosecha rojiprogre".

| etiquetas: ultraderecha , franquistas , yolanda díaz , movimiento católico español
raül_hernàndez_1 #2 raül_hernàndez_1
Muy cristiano todo, sí señor.
winstonsmithh #1 winstonsmithh *
De lo más parecido que tenemos en España a los sionistas israelies.
Thornton #9 Thornton
#1 Un grupo franquista registrado como partido legal enseguida pensé en el PP :troll:
skaworld #6 skaworld *
A mi estas cosas me hacen muchisima gracia, os invito a participar en un divertido juego de diferencias:

noticia al azar de medio conservador
www.abc.es/economia/sindicatos-movilizan-domingo-pedir-nuevo-paquete-m
noticia del meneo
www.publico.es/politica/grupo-franquista-registrado-partido-legal-burl


Solucion:

Curiosamente, en las manifas fachitas, nunca jamás verás una cara, ni en medios de derechas

…   » ver todo el comentario
TheIpodHuman #7 TheIpodHuman
Estos son los fascistas que iban a las manifestaciones de Ferraz a puto defender España :ffu:
Apotropeo #4 Apotropeo
Pero luego no mentes al primer astronauta español que se mosquean
#12 bartolin
#4 te refieres a pedro duque? :roll: :shit:
#5 pirat
Catatónicos
#8 Emotivo *
Carroñeros.
De igual forma que los medios trabajan por otras causas justas, deben trabajar para difundir todos los demanes que está gente está produciendo.
Fj_Bs #3 Fj_Bs
estos falsos Católicos , tienen la crueldad en sus genes , toca denunciarlos ...
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#3 ¿ Falsos católicos? Lo dudo mucho.
Fj_Bs #11 Fj_Bs
#10 No respetan Jesus Cristo , sera una secta ?
