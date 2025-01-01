Un grupo franquista registrado como partido legal se burla de la muerte del padre de Yolanda Díaz

El Movimiento Católico Español incluye el nombre del histórico sindicalista Suso Díaz, fallecido el pasado 8 de julio, en una lista publicada en su canal oficial en Telegram bajo el título "cosecha rojiprogre".
| etiquetas: ultraderecha , franquistas , yolanda díaz , movimiento católico español
Solucion:
Curiosamente, en las manifas fachitas, nunca jamás verás una cara, ni en medios de derechas
De igual forma que los medios trabajan por otras causas justas, deben trabajar para difundir todos los demanes que está gente está produciendo.