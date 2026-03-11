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Un grupo de derechos humanos ha condenado los ataques con drones en Haití que causaron la muerte de 1 250 personas, entre ellas 17 niños [ENG]

Un grupo de derechos humanos ha condenado los ataques con drones en Haití que causaron la muerte de 1 250 personas, entre ellas 17 niños [ENG]

Human Rights Watch afirma que los ataques con drones perpetrados en Haití durante un periodo de diez meses han causado la muerte de casi 1 250 personas, entre ellas 17 niños, sin que exista una relación clara con grupos criminales. Llevados a cabo entre marzo de 2025 y enero de 2026 por las fuerzas de seguridad haitianas y contratistas privados de Vectus Global, la empresa de Erik Prince, los ataques con drones cargados de bombas sobre zonas densamente pobladas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, según informó la organización.

| etiquetas: haiti , drones , ataques , muertos , human rights watch
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2 comentarios
8 0 0 K 101 actualidad
estemenda #2 estemenda
La foto me ha recordado muy fuerte a estos:  media
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#1 lameth
Y por esto amigos míos, muchos estabamos en contra de abaratar la guerra.
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menéame