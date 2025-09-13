edición general
Qué es un groyper y por qué se cree que el asesino de Charlie Kirk puede ser uno

Nick Fuentes ha mandado por sus canales un mensaje a sus seguidores para desvincularse de la violencia como herramienta política: “Esta es una situación muy delicada. Temo que esto haya desencadenado una reacción en cadena. Rezo a Dios para que no haya más violencia. Rezo a Dios para que nadie más resulte herido a causa de esto. Espero que todo se detenga aquí. Debe detenerse aquí. A todos mis seguidores: si toman las armas, los repudio. Los reniego en los términos más enérgicos posibles.”

15 comentarios
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Pocas por no decir ninguna vez en estos años he visto a Nick lanzar un mensaje así y eso que muchas veces se ha pasado de frenada en sus discursos

Me encanta el:
“para ponerlas en orden hay que hacer un ejercicio de antropología de la ultraderecha americana y su caldo de cultivo en redes, podcast y toda la multitud de canales desde Reddit a los de mensajería que han creado toda una realidad sociopolítica que escapa a los grandes medios pero por la que hoy se conforman las ideas de los votantes”

Algunos llevamos años viendo la decadencia y los mensajes que hay por ese submundo… y avisando de que ese pozo del averno solo conduce a una dirección sin salida
7 K 104
themarquesito #3 themarquesito
#1 A nosotros todo esto no nos pilla de nuevas, que ya desde hace años buceamos en los sitios menos recomendables para traer información sobre lo que se cuece en la extrema derecha yanqui
3 K 60
Supercinexin #6 Supercinexin
#1 Internet was a mistake.
0 K 16
#11 fremen11
#1 lo que está, es acojonado de que le pase lo mismo
0 K 8
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso *
#11 si se descubre al final que el asesino de Kirk era de su cuerda ya puede mudarse a un país lejano y adoptar un perfil bajo viendo los mensajes de los seguidores y mujer de Kirk tras su muerte algunos clamando venganza
0 K 20
CerdoJusticiero #13 CerdoJusticiero
#12 Completamente de acuerdo en que en los EEUU no hay izquierda... parlamentaria. Sí que hay grupos antifascistas y sindicatos de clase. Son 4 gatos, vale, pero no se puede descartar al 100% que a Kirk le haya matado alguien desde el flanco izquierdo, por así decirlo, en lugar de desde el derecho.

Ahora bien, ciertamente atendiendo a la cantidad de extremistas de un lado y del otro que hay, así como al acceso a armas que tienen, desde luego que no tiene pinta de que el tirador se haya vuelto de repente marxista-leninista y haya decido matar a este hombre por facha.
2 K 38
Glidingdemon #15 Glidingdemon
#13 Es que esto le viene muy bien a esa piara, si sigues mirando más abajo aparece una noticia de que va a desmantelar todas las organizaciones progresistas del país y va a ir a por sus fuentes financiadoras, da igual si el tipo es un peligroso progre o no, el problema es que no son suficientemente fachas .
0 K 7
Glidingdemon #5 Glidingdemon *
Bueno, ni tan mal, mientras se maten entre ellos y no exporten su violencia fuera de su corral, ahí se mueran todos.
1 K 23
CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero
#5 El problema es que Trump ha purgado meticulosamente al FBI y al resto de agencias de seguridad para asegurarse de que no quede nadie medianamente honesto dentro. Si descubren que efectivamente la motivación de este atentado radica en que un trumpista ha sido ejecutado por no ser suficientemente extremista, va a ser muy complicado que nos enteremos porque lo que ellos necesitan hacer creer a la gente es que la izquierda le ha lavado el cerebro a este muchacho de buena familia para convertirle en un asesino despiadado.

Si hay actos de violencia política como consecuencia de este asesinato, apuesto a que no van a ser precisamente ajustes de cuentas entre derechistas.
0 K 11
Glidingdemon #12 Glidingdemon
#7 En USA no existe eso que aquí llamamos izquierda, es más, en USA, no existe siquiera la izquierda que tenemos en europa, como para que exista un partido comunista, lo de meter miedo a la masa es algo muy viejo y que funciona desde siempre para tener al pueblo agarrado de los cojones, así que es evidente que se están matando entre fachas y más fachas aún, y que intenten convencer a su piara que han sido los temidos comunijtas. Por eso sería aconsejable que empiecen ya sus juegos del hambre y se aniquilen allí en su hermoso país, al final va a tener razón el Cheetos, los mexicanos van a pagar y terminar el muro.
0 K 7
silencer #8 silencer
Alucino con los submundos de la ultraderecha yankee
0 K 11
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 y eso que solo has visto la superficie, si te metes en el mundo aceleracionista… flipas
0 K 20
koe #4 koe
No tiene mucho sentido.
El móvil tiene que ser otra cosa.
Cómo puede cambiar alguien muy joven de parecer?
Cómo suele suceder?

Lo que tenemos es un chico de familia conservadora que sabe usar un arma desde pequeño y que después de ir a la universidad acaba cometiendo un asesinato contra alguien de su cuerda política de hace unos años atrás...

Qué se juntase con gente o tuviese una novia de otras coordenadas políticas y para integrase y ser admitidos en el grupo de volviese el más convencido ?

Por ahora es lo más factible.
0 K 10
#10 z1018
Que rece a Dios todo lo que quiera, pero el acceso a armas de guerra no se lo ha dado Dios sino sus amigos del Congreso, que son más cortitos que las amebas
0 K 7
Gadfly #2 Gadfly
Este debe de ser el mensaje
0 K 6

