Qué es un groyper y por qué se cree que el asesino de Charlie Kirk puede ser uno

Nick Fuentes ha mandado por sus canales un mensaje a sus seguidores para desvincularse de la violencia como herramienta política: “Esta es una situación muy delicada. Temo que esto haya desencadenado una reacción en cadena. Rezo a Dios para que no haya más violencia. Rezo a Dios para que nadie más resulte herido a causa de esto. Espero que todo se detenga aquí. Debe detenerse aquí. A todos mis seguidores: si toman las armas, los repudio. Los reniego en los términos más enérgicos posibles.”
Me encanta el:
“para ponerlas en orden hay que hacer un ejercicio de antropología de la ultraderecha americana y su caldo de cultivo en redes, podcast y toda la multitud de canales desde Reddit a los de mensajería que han creado toda una realidad sociopolítica que escapa a los grandes medios pero por la que hoy se conforman las ideas de los votantes”
Algunos llevamos años viendo la decadencia y los mensajes que hay por ese submundo… y avisando de que ese pozo del averno solo conduce a una dirección sin salida
Ahora bien, ciertamente atendiendo a la cantidad de extremistas de un lado y del otro que hay, así como al acceso a armas que tienen, desde luego que no tiene pinta de que el tirador se haya vuelto de repente marxista-leninista y haya decido matar a este hombre por facha.
Si hay actos de violencia política como consecuencia de este asesinato, apuesto a que no van a ser precisamente ajustes de cuentas entre derechistas.
El móvil tiene que ser otra cosa.
Cómo puede cambiar alguien muy joven de parecer?
Cómo suele suceder?
Lo que tenemos es un chico de familia conservadora que sabe usar un arma desde pequeño y que después de ir a la universidad acaba cometiendo un asesinato contra alguien de su cuerda política de hace unos años atrás...
Qué se juntase con gente o tuviese una novia de otras coordenadas políticas y para integrase y ser admitidos en el grupo de volviese el más convencido ?
Por ahora es lo más factible.