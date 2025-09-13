Qué es un groyper y por qué se cree que el asesino de Charlie Kirk puede ser uno

Nick Fuentes ha mandado por sus canales un mensaje a sus seguidores para desvincularse de la violencia como herramienta política: “Esta es una situación muy delicada. Temo que esto haya desencadenado una reacción en cadena. Rezo a Dios para que no haya más violencia. Rezo a Dios para que nadie más resulte herido a causa de esto. Espero que todo se detenga aquí. Debe detenerse aquí. A todos mis seguidores: si toman las armas, los repudio. Los reniego en los términos más enérgicos posibles.”