Grok 4 Fast: la apuesta de xAI que desafía a GPT-5 y Claude Opus con 2M de contexto y velocidad extrema

La carrera por liderar la nueva generación de modelos de lenguaje no se mide ya solo en precisión, sino también en eficiencia, coste y capacidad de contexto. En este terreno, xAI ha lanzado Grok 4 Fast, una versión optimizada de su serie Grok 4 que combina una ventana de contexto monumental de 2 millones de tokens, velocidad de inferencia, y eficiencia en coste por token. En pruebas públicas y benchmarks comunitarios como LMArena, Grok 4 Fast ya ha mostrado credenciales: #1 en el Search Leaderboard y Top 10 en Text Arena, superando a rivales...

